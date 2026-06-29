Líderes haitianos de Miami rechazan "injusta" decisión de Corte Suprema sobre TPS

Líderes de la comunidad de Haití en Miami consideraron "injusta" la decisión de la Corte Suprema que permite retirar el estatus de protección migratoria a unos 350.000 haitianos, pese a que persiste la violencia de las pandillas en su país.

"Es un momento doloroso para la comunidad", lamentó Vanessa Joseph, presidenta de la red Nhaeon de funcionarios electos haitiano-americanos, en rueda de prensa en el barrio de Little Haiti.

El jueves, el alto tribunal estadounidense dictaminó que el gobierno podía anular el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos y unos 6000 sirios sin revisión judicial, una decisión con posibles consecuencias para más de un millón de migrantes de distintas nacionalidades.

El TPS protege de la expulsión a personas que no pueden regresar a sus países por guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, su administración revocó el TPS a migrantes de más de una docena de países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Honduras y Somalia.

En el condado de Miami-Dade, donde viven numerosos migrantes, entre ellos unos 110.000 haitianos, esta política ha sumido a muchos en la incertidumbre.

"Oímos a familias asustadas y desesperadas por obtener respuestas", dijo Thamara Labrousse, directora ejecutiva de la ONG Sant La. "Preguntan: ¿Voy a perder mi trabajo?, ¿puedo llevar a mis hijos a la escuela?, ¿me van a separar de ellos? (…) No son preguntas abstractas, son cuestiones de supervivencia".

Según Jean Monestime, un haitiano-estadounidense candidato al Congreso federal, el gobierno debería demostrar que la situación ha mejorado en Haití para justificar el fin del TPS, algo imposible.

Haití sufre desde principios de 2024 una ola de violencia desatada por poderosas pandillas que controlan casi toda la capital, Puerto Príncipe, y las principales carreteras del país.

En ese contexto, "que el gobierno tome estas decisiones contra la gente es injusto", dijo Monestime a la AFP.

Los líderes presentes pidieron al Senado que apruebe un proyecto de ley para extender el TPS a los haitianos hasta 2029.

"Los beneficiarios del TPS están profundamente integrados en todos los ámbitos de esta nación. Son propietarios de viviendas y negocios, cuidadores, trabajadores de la construcción, emprendedores y trabajadores esenciales", aseguró Labrousse.