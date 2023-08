Lindsay Lohan posteó su primera foto después del parto y conmovió en redes: “Estoy tan orgullosa de este cuerpo”

escuchar

Lindsay Lohan y Bader Shammas le dieron la bienvenida a su primer bebé a mediados de julio, pero recién esta semana la actriz decidió reaparecer en redes sociales para hablar de su vida como mamá. Con una foto de sí misma frente al espejo y totalmente al natural mostró que la maternidad no es sencilla, sobre todo en la etapa de la recuperación postparto. Sin embargo, también admitió estar sumamente feliz de haber podido crear vida.

La protagonista de Juego de gemelas (1998) llamó la atención de miles de fans con su posteo. “Estoy muy orgullosa de lo que este cuerpo fue capaz de lograr durante estos meses de embarazo, y ahora, de recuperación”, comentó. En la instantánea posa sin maquillaje y con ropa cómoda, de casa.

El posteo de Lindsay Lohan sobre la maternidad @lindsaylohan/Instagram

Así se sinceró sobre su etapa postparto, algo de lo que no muchas celebridades hablan. “Tener un bebé es la mayor alegría del mundo. Mi look diario últimamente es mi ropa interior postparto. Porque no soy una madre normal, soy una madre postparto”, cerró.

Por otro lado, los fans no dudaron en reaccionar con felicidad. La mayoría consideró el mensaje como un acto de empoderamiento total: “Siéntete orgullosa de ti misma. Eres hermosa”; “Te ves maravillosa, reina”; “Te ves tan en forma y saludable”; “Te ves hermosa, con el brillo de una mamá”. Además, destacaron la referencia que hizo a la película Chicas pesadas (2004), en la que fue protagonista. “En el pie de foto se refería a la madre de Regina cuando dijo ‘No soy una madre normal, soy una madre genial’”, explicó un seguidor.

El pasado 17 de julio, Lohan, de 37 años, y su esposo, de 36, confirmaron el nacimiento de su bebé, que llegó al mundo en Dubai, según información de la revista Hola!, dado que la pareja se estableció en Emiratos Árabes desde el inicio de su matrimonio.

Lindsay Lohan junto con su marido, Bader Shammas Instagram

La historia de amor de Lindsay Lohan y Bader Shammas

La actriz de Herbie a toda marcha (2005) y el empresario hicieron pública su relación en febrero de 2020, en medio de la pandemia. Luego, anunciaron su compromiso, en noviembre de 2021. En ese momento Lohan mostró su anillo de diamantes en redes sociales y admitió que era uno de los momentos más felices de su vida. “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”, describió en las imágenes con las que dio la primicia en Instagram.

Lindsay Lohan se casó en 2022 @lindsaylohan/Instagram

Más tarde, en julio de 2022, celebraron su casamiento en una ceremonia íntima, de la cual no trascendieron mayores detalles. Fue tan privada que incluso la forma en la que confirmaron que ya eran marido y mujer fue inesperada. La actriz posteó en redes sociales la palabra “esposo”. “Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi marido. Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, escribió. Luego, compartió algunas fotos de su luna de miel en la Riviera turca.

