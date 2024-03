Escuchar

Lindsay Lohan es una de las actrices a las que Hollywood les marcó un antes y un después en su vida; sin embargo, decidió dejar este mundo atrás en 2014, y pese a que sus problemas con las adicciones eran de público conocimiento, nunca se supo el verdadero motivo por el que se alejó de los sets de grabación, al menos hasta el año pasado jueves 14 de marzo.

El antes y el después de Lindsay Lohan, la niña mimada de Disney Archivo

La intérprete recordada por la película Juego de Gemelas, abrió su corazón y en diálogo con la revista norteamericana Bustle, reveló los detalles de su retiro de la profesión que la catapultó a la fama. “Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido. Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo’”, recordó.

La decisión de la actriz, que recientemente anunció su regreso a la pantalla grande, estuvo también relacionada con el contexto en el que vivía. “Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven, que todo el mundo tiene el control de su propia historia. No le presto mucha atención, tampoco leo las cosas que salen porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumergís en esas cosas, te perdés, y pueden afectarte mucho”, sostuvo.

Navidad de golpe Netflix

Lejos de los flashes de los paparazzi, Lindsay apostó por recuperarse y formar una familia. En julio de 2022, trascendió que se casó en secreto con su pareja, el agente inmobiliario Bader Shammas, con quien vive en Dubai. Además, la actriz de Hollywood regresó a las pantallas con el estreno de Navidad de golpe y, para terminar con una oleada de buenas noticias, anunció que estaba embarazada.

Lohan anunció que se casó con su pareja Instagram: lindsaylohan

El 17 de julio de 2023 nació su hijo Luia, noticia que fue confirmada por su representante, quien retransmitió las palabras de la actriz: “Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro hermoso y saludable hijo. Nuestra familia está llena de amor y felicidad”.

Lindsay Lohan se vuelve a convertir en la reina de las comedias románticas

Luego de su esperado regreso a la pantalla grande en 2022, la protagonista de Chicas Pesadas estrena este viernes 15 de marzo en Netflix Un Deseo Irlandés, una comedia romántica que la coloca de nuevo en el trono del género que la vio crecer.

La historia gira en torno a Maddie, una joven soltera que viaja a Irlanda para asistir a la boda de su mejor amiga. Allí, desilusionada por su propio desamor, desea en una fuente mágica despertar como la futura esposa del hombre de sus sueños.

Al despertar, la protagonista se encuentra en una realidad alterna, donde su deseo se ha hecho realidad. Sin embargo, la vida de ensueño no es exactamente lo que esperaba. A medida que se enfrenta a las consecuencias de su deseo, Maddie tendrá que aprender sobre el amor verdadero, la amistad y la importancia de ser ella misma.