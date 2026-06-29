Lionel Scaloni, centenario y renovación a la vista con la Argentina

Pleno de victorias, Lionel Messi agrandando su leyenda y un cuadro prometedor en las fases de eliminación directa. Argentina es todo felicidad en el Mundial 2026 y quiere asegurar ya la continuidad del proyecto de Lionel Scaloni, que cumplirá 100 partidos en el banco ante Cabo Verde.

El seleccionador, de 48 años, ha sido el inesperado guía de un ciclo dorado para Argentina.

Asumió de forma interina en septiembre de 2018, sin experiencia como entrenador, y ya tiene en su palmarés dos títulos de Copa América (2021 y 2024), uno de la Finalissima (2022) y, por encima de todos, el de campeón mundial de Catar 2022.

Cuando Messi alzó el trofeo al cielo en el estadio Lusail, en Doha, Argentina acabó con una espera eterna desde el triunfo del equipo de Diego Maradona en México 1986, del cual se cumplen exactamente 40 años este lunes.

Curiosamente el propio Maradona expuso en 2018 el escepticismo que rodeaba la llegada al banquillo de Scaloni, un exlateral del Deportivo La Coruña y Lazio.

"Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico", dijo el Diez, que entonces prefería ver el regreso de Gerardo Martino.

Scaloni, que fue siete veces internacional y jugó el Mundial de Alemania 2006 junto a un juvenil Messi, había sido asistente de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, cuando Argentina cayó en octavos de final en el recorrido más corto de la Pulga en un Mundial.

Lo que debía ser un interinato de seis meses fue evolucionando hacia la llamada Scaloneta, la selección más exitosa del planeta en esta década.

En sus 99 partidos al frente de la Albiceleste suma 72 victorias, 18 empates y 9 derrotas, además de haber logrado una racha de 36 juegos sin perder entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

- "Nunca lo pensé" -

Scaloni se convertirá en centenario el viernes en Miami, en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que Argentina jugará ante Cabo Verde.

La semana pasada admitió que no esperaba alcanzar este hito pero, enfocado en la pugna por el bicampeonato, no piensa todavía en cómo será recordado su paso por la Albiceleste.

"No me puse a pensarlo, la verdad", afirmó. "Tampoco es que me preocupe qué se va a decir, a mí lo que me interesa es que la gente se haya sentido identificada con la propuesta del equipo, con la sensación de que fuimos una selección que representaba a su gente, y nada más. Con esto ya estaría bien".

"La verdad es que 100 partidos nunca en mi vida lo pensé", admitió. "Son un montón y más con esta camiseta, muy lindo momento cuando toque".

Humilde, sereno y respetuoso de la identidad futbolística y cultural argentina, Scaloni forjó un grupo extremadamente unido alrededor de Messi, el referente indiscutido.

El equilibrio táctico y emocional diseñado por Scaloni permitió que la Pulga alcanzara sus ansiados éxitos con la selección.

Líder de la tabla de anotadores de este Mundial con seis goles, con 39 años Messi ha marcado 58 goles en 74 partidos bajo el mando de Scaloni (0,78 en promedio) por 65 tantos en 128 juegos anteriores (0,51).

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está tan satisfecha con la labor de Scaloni que, de acuerdo con medios locales, ya inició las negociaciones para extender por cinco años el contrato que expira el 31 de diciembre.

El timonel, que en noviembre de 2023 amagó con dar un paso al costado tras ganarle a Brasil en el Maracaná por las eliminatorias sudamericanas, mostró el mes pasado su predisposición a renovar aunque no fuera su prioridad.

"Ahora lo importante es pensar en el Mundial (...) No es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA", afirmó a Radio La Red. Pero "si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas".