LIV Golf consigue financiación para seguir compitiendo más allá de 2026, según CEO

El director ejecutivo de LIV Golf afirmó este miércoles que el circuito llegó a un acuerdo con un inversor principal para garantizar su continuidad más allá de 2026.

En su intervención durante el torneo LIV Golf New York celebrado en el Trump National de Bedminster, en Nueva Jersey, Scott O'Neil ofreció un primer adelanto de cómo podría reanudarse la actividad de la competición luego de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí retirara su apoyo financiero.

"LIV Golf cuenta con un acuerdo con un inversor principal, firmado por este y aprobado por el consejo de administración, para afianzar la operación y desempeñar un papel clave a la hora de respaldar el camino a seguir hacia la próxima era de la liga, impulsada por y para los jugadores", afirmó el dirigente en un comunicado.

"También estamos observando un gran interés por parte de más de una docena de entidades adicionales que podrían actuar como inversores minoritarios, creando así un modelo con múltiples socios diseñado para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo", agregó.

LIV comenzó en 2022 y atrajo a algunas de las figuras más destacadas del golf procedentes del PGA Tour, que prohibió la participación en sus torneos de los golfistas que partieron al nuevo circuito.

Sin embargo, las autoridades saudíes anunciaron en abril el retiro de su apoyo financiero a la serie, aunque prometieron mantenerla a flote hasta el término de la temporada 2026, que concluirá a finales de este mes.

O'Neil ha buscado hasta 300 millones de US$ en financiación de nuevos patrocinadores para organizar una campaña en 2027 y en años posteriores.

"Cabe destacar que nuestra próxima etapa convertirá a los jugadores en los principales accionistas de LIV Golf, algo inédito en una gran liga deportiva mundial, y proporcionará a la liga las bases para seguir impulsando este deporte en todo el mundo", aseguró el texto.

"Prevemos cerrar los términos en las próximas semanas con el objetivo de formalizar la operación en septiembre. Mientras tanto, nuestra prioridad es ofrecer una semana inolvidable a los aficionados y a los jugadores en Bedminster y terminar la temporada 2026 con buen pie".