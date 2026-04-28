LIV Golf suspende su torneo en Luisiana en plena incertidumbre financiera

El torneo de LIV Golf previsto para junio en Luisiana fue pospuesto, según informaron el lunes varios medios, mientras la serie respaldada por Arabia Saudita busca nuevas inversiones.

The Athletic y la cadena local de televisión WDSU informaron que el torneo de Nueva Orleans, un nuevo evento programado del 25 al 28 de junio en el Bayou Oaks de City Park, no se disputará según lo previsto.

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, y Susan Bourgeois, secretaria de desarrollo económico de Luisiana, hablaron días después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) indicara que buscaba retirar la financiación a LIV, ahora en su quinta temporada, informó The Athletic.

Bourgeois y O'Neil hablaron el viernes pasado y acordaron posponer el torneo debido a cambios en el modelo de negocio de LIV, y se espera un anuncio oficial el martes.

El torneo seguía figurando en el calendario de junio de la página web de LIV Golf el lunes por la noche.

The Athletic informó que las partes esperaban conversar sobre un evento rediseñado para este otoño, aunque la parada final de la temporada 2026 está programada para agosto.

WDSU informó que el estado de Luisiana aplazará el evento hasta que LIV encuentre otras fuentes de financiación y complete su reestructuración.

City Park, propiedad del estado de Luisiana, recibió 2 millones de dólares en fondos estatales para mejoras destinadas al evento, y el estado reservó además 3 millones de dólares como cuota de organización para atraer el torneo con la expectativa de generar un impacto económico de 70 millones de dólares para la zona, informó la cadena de televisión.

El estado recuperará 1 millón de dólares ya pagado a LIV y no aportará dinero adicional, informó WDSU.

The Athletic señaló que se devolverán 1,2 millones de dólares al estado y que el dinero de la renovación se considerará una mejora aceptable de un activo estatal.

La medida genera inquietud sobre los posibles últimos meses de LIV, ya que O'Neil busca financiación tras la posible suspensión de los fondos del PIF este año.

LIV llegó en 2022 y atrajo a figuras del PGA Tour con grandes contratos. El español Jon Rahm ganó los títulos de las dos últimas temporadas.

Pero la serie ha tenido dificultades para captar atención mundial y jugadores como Brooks Koepka y Patrick Reed han regresado o están en proceso de volver al PGA Tour.

El próximo evento será en el Trump National Golf Club, en las afueras de Washington, del 7 al 10 de mayo, antes de un calendario que incluye Corea del Sur, España, Inglaterra y el cierre en Estados Unidos en agosto.