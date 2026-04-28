“Tendrán que rendir cuentas”: el DOJ identificó a 384 naturalizados para revocarles la ciudadanía de EE.UU. en 2026
El gobierno federal busca penalizar a migrantes que cometieron infracciones durante sus respectivos procesos
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El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) impulsó la revocación de la ciudadanía para 384 personas en Estados Unidos. La iniciativa busca quitarle el beneficio a quienes consiguieron la naturalización con métodos fraudulentos.
Quiénes podrían perder la ciudadanía con el nuevo plan de Trump en EE.UU.
El gobierno de Donald Trump ya identificó a los 384 presuntos infractores. Sin embargo, según The New York Times, todavía no se revelaron los motivos oficiales de esta medida.
Hay varias situaciones que podrían llevar a las autoridades federales a solicitar la revocación de la ciudadanía, como:
- Haber contraído matrimonio y ocultado información sobre el pasado que convertirían al migrante en no elegible.
- Haber cometido ciertos delitos que impliquen la eliminación del beneficio migratorio.
“El Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”, dijo Matthew Tragesser, portavoz del DOJ.
Por su parte, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, aseveró: “El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtuvo la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”.
No obstante, se trata de un proceso que, por lo general, lleva tiempo. Esto se debe a que se deben presentar pruebas ante un juez federal mediante un proceso civil o penal.
Para revocar más ciudadanías: el plan de Trump para reclutar a fiscales regulares
Abogados de oficinas civiles en todo EE.UU. asumieron ahora la tarea de presentar demandas contra ciudadanos naturalizados, cuando tradicionalmente esa tarea correspondía a la oficina de inmigración.
Los fiscales buscan pruebas para convencer a los jueces federales sobre la anulación de la nacionalidad. De acuerdo con The New York Times, este proceso podría acelerar las desnaturalizaciones en EE.UU., algo poco común en el último tiempo.
Por su parte, Tragesser reconoció que el DOJ se encuentra “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia”, a través del Departamento de Seguridad Nacional.
La resistencia que recibe el plan de Trump de revocar más ciudadanías en EE.UU.
Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, advirtió en The New York Post que, históricamente, el gobierno federal ha utilizado la revocación como un recurso de persecución.
“El gobierno ha utilizado este poder en el pasado para perseguir a personas que consideran oponentes políticos”, denunció Frost. Y completó: “El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”.
Entre 1990 y 2017, EE.UU. presentó un total de 305 casos de desnaturalización, según la experta. Esa cifra significa unos 11 casos anuales, en comparación con los 200 mensuales que el DOJ recibe por parte del DHS por orden de la Casa Blanca.
Cómo puede impactar el plan de Trump en personas con ciudadanía
Lucas Guttentag, exfuncionario del DOJ en el gobierno de Joe Biden, consideró que el plan federal para desnaturalizar a más personas “se basará en una distorsión de la ley”.
Desde su perspectiva, “es otro esfuerzo claro para desestabilizar los principios de ciudadanía estadounidense”. Además, indicó: “El fraude genuino, cuando realmente se produce, siempre se ha perseguido agresivamente”.
Más de 818.000 inmigrantes completaron su naturalización en 2024. En ese marco, según The New York Times, la medida podría impactar a comunidades que consideran la naturalización como un paso definitivo.
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