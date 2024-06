¿Llegó la hora de Garnacho y Carboni en la Copa América?

La clasificación de Argentina a los cuartos de final de la Copa América-2024 al derrotar 1-0 a Chile en East Rutherford, podría abrirle las puertas a Alejandro Garnacho y Valentín Carboni ante Perú y permitir el descanso de Messi y varios más.

La Albiceleste pone rumbo ahora hacia Miami, adonde Messi es desde julio pasado la celebridad más famosa, y será allí cuando el seleccionador Lionel Scaloni diseñe una nueva versión del combinado previendo la recuperación del capitán y otros referentes.

En ese panorama emerge con fuerza la posibilidad de que Garnacho, el excéntrico delantero del Manchester United, y Carboni, el pibe del que Messi sólo tuvo elogios por su nivel en el amistoso ante Guatemala (4-1), sean titulares ante el desahuciado Perú, el sábado (00H00 GMT del domingo) en el Hard Rock Stadium.

"Para el próximo partido, lo justo, y creo que así será, es que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque los necesito ver y lo merecen", reconoció Scaloni al analizar la victoria ante La Roja el martes en el MetLife Stadium.

"Es posible que jueguen, pero vamos a ver porque tenemos más de 10 jugadores en el banco", agregó el timonel en referencia a sus dos nuevas joyas de 19 años.

"Tengo que hacer cuentas, todavía no miré cómo hacer el equipo. Lo lógico sería que tengan algunos minutos porque son chicos que nos aportan un montón, y se están comportando muy bien, están viendo a sus compañeros competir y eso está bueno", valoró el entrenador.

- Elogios y más elogios -

Garnacho se estrenó con la Albiceleste campeona del mundo hace un año en un duelo amistoso ante Australia (2-0) en Pekín. Apenas 16 minutos fueron suficientes para que su idilio con la selección terminara de sellarse.

"Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten", escribió en junio de 2023 el extremo izquierdo de los Red Devils en sus redes sociales.

Con 19 años, Garnacho es un veloz delantero que goza de gran versatilidad en el uno contra uno, una carta fija en el andamiaje táctico de Erik ten Hag en la última temporada de la Premier League.

"Garnacho no tuvo minutos todavía, pero se está entrenando de la mejor manera y se siente cómodo con nosotros", destacó Scaloni.

Carboni, por su parte, fue la gran sorpresa en la nómina de 26 futbolistas para la Copa América, por encima de tres campeones del mundo como Paulo Dybala (AS Roma), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlanta United).

También de 19 años, Carboni es un volante izquierdo del Monza de Italia, de exquisita técnica y desborde, con buena gambeta y panorama de juego. Una "debilidad" de Scaloni y de Messi, que se explayó en elogios tras el amistoso de mediados de este mes ante Guatemala en Washington.

"Tiene un futuro bárbaro, hay que aprovecharlo así como muchos chicos que vienen con mucha fuerza. Lo había visto en el (Mundial) Sub-20 (de Argentina-2023) pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara", dijo Messi en modo de bendición para Carboni.

- Un poco de sol para varios titulares -

Scaloni advirtió sobre varias modificaciones en el diseño del once ante Perú, y se prevé que Messi sea una de ellas luego de presentar una molestia en el aductor derecho.

"Me molesta un poco. Pude terminar jugando, espero que no sea nada grave. Pero no es algo viejo ni que traía, simplemente una contractura", reconoció el capitán albiceleste de 37 años.

Sus goles ante Canadá y Chile, principalmente éste último por la importancia de sellar el pase a los cuartos de final cuando el partido expiraba con un empate 0-0, también podrían darle la titularidad a Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez, aunque Scaloni evitó entrar en esa polémica.

"Los dos nos dan un montón. Son delanteros de gran calidad. Y como siempre he insistido, pondremos en la cancha a los que estén mejor para las características del partido", puntualizó el DT.

Cl/ol

LA NACION