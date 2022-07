Llevó un objeto prohibido dentro del avión, lo mostró en TikTok y la criticaron fuerte

Una joven decidió desafiar las reglas de un aeropuerto, que limita la cantidad de líquidos en el equipaje de mano y no documentado. Su truco para pasar de contrabando un artículo se hizo viral en TikTok, pero no por las razones que hubiera querido, ya que la mayoría de las personas la criticó e incluso se mostraron molestas en los comentarios y le reprocharon por “haberse arriesgado” por algo que, consideraron, no valía la pena, llevar su bloqueador en el viaje.

Se trata de Michelle Medina, una joven que al parecer tenía un viaje planeado, pero quiso vivirlo con la adrenalina al límite e hizo algo polémico y poco habitual. En su video muestra cómo es que se pegó en la pierna una botella de bloqueador solar con cinta canela, un adhesivo muy famoso por ser resistente. La grabación muestra el momento en que se recoge el pantalón para poder introducir este artículo en sus extremidades.

Se pega una botella de bloqueador al cuerpo para pasarla en un aeropuerto

Utilizó un pantalón oversize para evitar que el envase se reflejara en la prenda; ella creyó que sería la manera correcta de evitar que la descubrieran. Su clip fue descrito con la frase: “Misión: pasar el bloqueador al avión”, con un sonido de fondo que dice: “No me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien”. Este audio suele usarse a manera de broma, para ilustrar videos en los que los usuarios de esta red social narran anécdotas de cómo ahorrar dinero o algunas otras vivencias para no gastar en ciertos productos.

Fue así que mostró su procedimiento, desde pegarse la botella a la pierna y cubrirla con un pantalón de talla grande, hasta supuestamente subir al avión sin que la seguridad del aeropuerto se percatara de lo que llevaba escondido. A pesar de que recibió miles de comentarios, la joven no ha aclarado todavía si logró su cometido o si en realidad solo se trataba de una broma para hacer contenido.

Así lucía la botella pegada a su cuerpo

No se sabe si realmente pretendía ingresar de esa manera a su vuelo, pero la mayoría de los usuarios creyeron que sí y por eso le lanzaron todo tipo de comentarios criticándola y tachándola de irresponsable. Muchos de ellos le dieron la sugerencia de que, en su siguiente viaje, vacíe los productos que desea llevar en botellas más pequeñas, que sean permitidas entre las reglas de un aeropuerto: “Tan fácil como comprar un contenedor para llevar en el bolso de mano y despachar el grande. Básico este tip”, fue uno de los comentarios más aplaudidos.

Además, la criticaron por haberse arriesgado a ser descubierta y castigada por los elementos de seguridad del aeropuerto, tan solo por llevar de contrabando un bloqueador que incluso pudo comprar en su lugar de destino: “¿Vale la pena arriesgarse así por pasar un bloqueador?”, “¿Y en otro lugar no venden bloqueador?”, fueron otros de los comentarios sarcásticos que lanzaron los usuarios.

Finalmente, hubo algunos otros que le dieron recomendaciones para aplicar en sus siguientes vuelos y así evite llevar algo que no está permitido: “Nena un consejo para viajes internacionales, todo artículo de menos de 100 ml puedes comprar paquetes viajeros y los reenvasas”, le contestó una mujer.