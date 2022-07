Quiso evitar la fila en el aeropuerto y tuvo una polémica idea que generó opiniones divididas

Las largas filas no le gustan a nadie, sobre todo en un aeropuerto en donde decenas de personas tienen el mismo objetivo. Para esquivar este tedioso momento, un tiktoker decidió ponerle fin a este problema que, como a él, fastidia a muchos viajeros. En este sentido, el influencer desafió las reglas de una particular manera que algunos usuarios celebraron, pero otros rechazaron: fingió estar lesionado para que el personal de la terminal le diera prioridad y saltearse así la espera.

Se trata de WolfJenko, quien a través de su cuenta se volvió viral por su habilidad para engañar a tantas personas. Desde un principio, su estrategia fue hacerse pasar por un enfermo para recibir atención especial y lo logró: tanto los pasajeros como los trabajadores le brindaron las mejores comodidades para ayudarlo a tener una buena experiencia.

Fingió necesitar una silla de ruedas para evadir la fila del aeropuerto

Estaba de visita en el aeropuerto de Ibiza y quiso disfrutarlo desde el primer minuto, así que fingió necesitar una silla de ruedas para que su acompañante lo llevara como un hombre herido o con discapacidad. Se sentó, se quitó los zapatos para hacer alusión a que tenía alguna afección en el pie y luego se dirigió al lugar mientras era empujado por su amigo. “Fingiendo estar lesionado para pasar rápido y abordar el avión que me saque de Ibiza”, era el primer texto que se leía en el video que publicó en TikTok.

La grabación mostraba al viajero mientras era trasladado por el personal de seguridad a través de todos los espacios reservados para las personas que realmente lo necesitan. Unos segundos más tarde se veía cómo aumentaba la intensidad de su broma, con el hombre pidiéndole permiso a la gente para que lo dejara pasar con el argumento de que tenía “mucho dolor en la extremidad fracturada”.

Después de un vuelo lleno de engaños, el tiktoker se rió de lo que había hecho y salió de la silla de ruedas por su propia cuenta. Una vez que llegó a su destino, se burló de su hazaña junto con su compañero de viaje y se puso los zapatos para emprender su camino tras haberse saltado todas las filas.

El tiktoker salió por su propio pie una vez que terminó el engaño

La reacción de los usuarios

Hasta ahora, el video acumula más de un millón de reproducciones en TikTok, así como miles de me gusta y algunos comentarios, en los que las opiniones se vieron divididas por parte de los usuarios. Por supuesto, hubo muchos que lo apoyaron, que se rieron y que aplaudieron el ingenio que tuvo para burlar la seguridad. Sin embargo, hubo otros que no estuvieron de acuerdo con esta acción porque consideraron que los espacios destinados para personas con discapacidad deben ser respetados.

En promedio, fueron estas últimas personas las que predominaron en la publicación, ya que a la mayoría de la audiencia no le gustó su broma, ya que la calificaron como de mal gusto y para nada divertida. No obstante, como las autoridades del aeropuerto parecen no haberse percatado de la polémica idea del tiktoker, muchos de sus seguidores esperan que el video no inspire a otros a hacer lo mismo.