"Lo importante es la imagen del equipo", dice Rodri tras pasar a cuartos con España

El centrocampista de la selección española, Rodri, elegido mejor jugador del partido ganado a Portugal (1-0) en cuartos de final, consideró que más allá de su galardón individual "lo importante es la imagen del equipo".

"Lo importante no es esto, es la imagen del equipo, lo que ha peleado, hemos leído bien el partido, ellos son un equipo ofensivo pero defienden muy bien, la única acción del partido que hemos podido enlazar por dentro ha venido el gol y muy orgulloso", declaró para la cadena Dazn el jugador del Manchester City, Balón de Oro en 2024.

España está a tres victorias más de añadir una segunda estrella a su escudo, una posibilidad que cada vez se ve más reflejada en las preguntas a los jugadores de La Roja: "Es un torneo muy largo, es importante descansar y tener tranquilidad y crecer en el torneo".

Rodri se acordó también de pedir perdón al que fuera su compañero en los Citizens Bernardo Silva, con el que tuvo un pequeño encontronazo en los últimos instantes del partido: "Lo primero que quiero hacer es disculparme porque no he tenido un gesto acertado con mi compañero. Me ha salido solo celebrar el fallo. Está mal por mi parte. Le he pedido perdón y desde aquí se lo vuelvo a pedir".