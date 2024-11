Lo que se sabe del brote de E. coli por zanahorias contaminadas en EE.UU.: un muerto y 15 de personas enfermas

Las zanahorias producidas por Grimmway Farms han sido retiradas de las tiendas de Estados Unidos después de que las autoridades sanitarias hayan abierto una investigación debido a un brote de la bacteria Escherichia coli (E. coli) vinculado al consumo de zanahorias orgánicas enteras y pequeñas de la empresa californiana. Hasta el momento, se han reportado 39 casos en 17 Estados, uno de los cuales ha resultado mortal.

“Es probable que las zanahorias disponibles actualmente en las tiendas no estén afectadas, pero podrían estar en los hogares. Si tiene zanahorias retiradas en casa, tírelas o devuélvalas a la tienda”, han indicado los Centros de Control y Detección de Enfermedades (CDC). Las autoridades también alertaron sobre el consumo de zanahorias con fechas de consumo preferente entre el 11 de septiembre y el 12 de noviembre, instando a los consumidores a revisar sus refrigeradores o congeladores y desechar cualquier producto que coincida con esta descripción.

Washington es el Estado con más casos registrados (ocho), seguido de Minnesota (cinco), Nueva York (cinco), California (tres) y Oregón (tres). También se han confirmado casos en Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Misuri, Massachusetts, Michigan, Texas, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wyoming.

Entre las marcas afectadas se encuentran 365, Cal-Organic, Nature’s Promise, O-Organics, Sprouts, Trader Joe’s, Wegmans y Wholesome Pantry. Aunque estos productos ya no están disponibles para la venta, los CDC mantienen la recomendación de no consumir las zanahorias relacionadas con el brote. Los productos fueron distribuidos en cadenas de supermercados como Walmart, Kroger, Albertsons, Publix, Food Lion, Target, Whole Foods, así como en las cadenas canadienses Loblaws y Compliments.

Grimmway Farms es uno de los principales productores agrícolas de Estados Unidos y el mayor productor de zanahorias del país. Con sede en Bakersfield, California, la empresa cultiva, empaca y distribuye una amplia variedad de productos agrícolas, incluyendo zanahorias orgánicas y convencionales, así como otros vegetales.

En los últimos meses, se han producido varios brotes de E. coli en el país. En octubre, 75 clientes de McDonald’s enfermaron a causa de un brote de E. coli. El gigante de la comida rápida estadounidense señaló a la cebolla de un proveedor como causante del brote que ocasionó 12 hospitalizaciones y la muerte de una persona.

Principales síntomas de E. coli

La infección por la bacteria E. coli puede causar una variedad de síntomas, que suelen manifestarse entre tres y cuatro días después de la exposición a la bacteria. Los más comunes incluyen:

Dolores abdominales intensos

Diarrea , que puede variar de leve a grave y, en algunos casos, contener sangre (diarrea hemorrágica)

, que puede variar de leve a grave y, en algunos casos, contener sangre (diarrea hemorrágica) Náuseas y vómitos , que pueden acompañar la diarrea

, que pueden acompañar la diarrea Fiebre , aunque no siempre está presente

, aunque no siempre está presente Sensación de mareo o debilidad, debido a la deshidratación que puede causar la pérdida de líquidos

Los grupos más vulnerables a la enfermedad

Según los CDC, ciertas personas tienen un mayor riesgo de infectarse con Escherichia coli, particularmente con las cepas más peligrosas, como las productoras de toxina Shiga (STEC). Los grupos más vulnerables incluyen:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 65 años

Personas con sistemas inmunológicos debilitados : esto incluye a quienes padecen enfermedades como VIH/SIDA, cáncer, diabetes o quienes toman medicamentos inmunosupresores tras un trasplante de órganos

: esto incluye a quienes padecen enfermedades como VIH/SIDA, cáncer, diabetes o quienes toman medicamentos inmunosupresores tras un trasplante de órganos Viajeros internacionales

Por Marisol Jiménez

EL PAIS