"Locales otra vez": la hinchada argentina arrasa a su competencia en el Mundial

"Banderazos", concentraciones masivas con asados, cánticos ingeniosos a todo volumen, consignas burlonas y silbidos que ahogan a los rivales: ya sea que despierten rechazo o fascinación, los hinchas argentinos han eclipsado por completo a la competencia en el Mundial 2026, tal como lo hicieron en Catar en 2022.

"Somos locales otra vez", cantan en todas partes los argentinos, mientras agitan banderas con las caras de Lionel Messi y Diego Maradona. Ya son de nuevo campeones en el aliento desde las gradas, mientras aguardan el veredicto en el campo de juego.

Desde canciones que añoran "la cuarta estrella" hasta la pancarta de "Las Malvinas son argentinas" que aficionados introdujeron de incógnito en el estadio y llegó hasta los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra, la omnipresencia de la hinchada albiceleste se hace sentir en imágenes y sonidos.

La mayoría de hinchas albicelestes fue abrumadora en el estadio frente a Suiza en cuartos de final e indiscutible ante los ingleses pese a su fama de viajar en gran número, según observó la AFP.

"En la tribuna los pasamos por arriba, los volvimos locos. No hubo un segundo en que no cantáramos nosotros", contó a la AFP Christian Crivelli, de 34 años, camino a Nueva York.

Aunque no podrá costearse una entrada para la final, sí estuvo en Atlanta contra los ingleses: "Es lo mejor que me pasó en la vida. Te juro que nunca lloré tanto en una cancha", admitió el hincha.

El fervor argentino destacó aún más en este Mundial en contraste con los residentes locales, sin pasión por el "soccer". Muchos partidos carecieron de ambiente y solo se animaban cuando el rostro de algún famoso aparecía en las pantallas.

Los argentinos, en cambio, cantaron sin parar durante casi todos los partidos, festejando hasta los quites corajudos de sus defensores como si fueran un gol. Pero, ¿de dónde sale esa manera de vivir el fútbol?

- "Fuerza festiva" -

Para el sociólogo especializado en deporte Diego Murzi "hay una cultura del 'hinchismo' que existe en Argentina" y que se expresa especialmente en el arraigo con los clubes del fútbol local.

Históricamente, los hinchas con más cultura de fútbol seguían bastante poco a la selección. Hubo un antes y un después en Brasil 2014, cuando por primera vez los argentinos pudieron viajar por decenas de miles, explica Murzi.

"En Brasil, lo que cambió fue que los hinchas argentinos trajeron esa idea del 'aguante', de la invasión del territorio rival, la demostración de fuerza festiva, masiva", dice.

En el fútbol argentino, cada hinchada tiene su propio repertorio de canciones, adaptaciones de clásicos locales o internacionales, con letras tan cargadas de aliento a los propios como de humillación a los rivales.

En Brasil 2014, la selección empezó a tener sus propios cánticos con aquel "Brasil decime que se siente" derivado de una canción de Creedence Clearwater Revival, originalmente adaptada por los hinchas del club San Lorenzo de Almagro.

Esto explotó desde entonces con el combustible de las redes sociales: en Rusia 2018 fue "Vamos Argentina", "Muchachos" en Catar 2022, y esta vez "La cuarta estrella", que pide salir a ganar "por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo".

— "Dimensión de carnaval" —

Aparte de la pasión, la hinchada argentina tiene organización: "Encontramos la vuelta para que quien viaje tenga una conexión con el resto, y vamos todos juntos a todos lados. Ya hicimos siete banderazos", destaca Crivelli mientras se prepara para el octavo el sábado en Times Square.

En cada encuentro es como si un pedazo de Argentina se reprodujera en Estados Unidos, nunca falta cerca algún asado y se canta con el fervor que puede verse en los alrededores de las canchas de Boca Juniors o River Plate.

La pasión de los hinchas argentinos hasta fue premiada: Carlos "Tula" Pascual (fallecido en 2024), veterano de tres consagraciones de la albiceleste con su emblemático bombo, había recibido en los "FIFA The Best 2022" el premio a la mejor hinchada, en nombre de los millones de argentinos que alentaron y recibieron a la selección tras la consagración en Catar.

Murzi observa en el fenómeno de los hinchas argentinos "algo que tiene que ver con la dimensión carnavalesca, la herencia del carnaval, que hace de la Argentina un lugar de movilización popular permanente, no solo en el fútbol, también en la política", en donde muchas veces lo reivindicativo se mezcla con lo festivo.

Para Crivelli la hinchada argentina "se distingue porque es futbolera de verdad". "Deja todo por estar, le araña un poco a la vida para con cierto sacrificio llegar, y eso no lo veo en otras hinchadas", dice.