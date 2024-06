AMLO, tras el triunfo de Sheinbaum: “Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar de ninguna actividad pública”

Escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este lunes su clásica conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional tras el triunfo de su “delfín”, Claudia Sheinbaum, en la elección presidencial de México, a quien caracterizó como una mujer “inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos”.

En su “mañanera”, AMLO anunció que se jubilará “con mucha satisfacción” y que su ciclo se ha terminado: “Cuando le entregue la banda a Claudia voy a poder decir ‘misión cumplida’ y voy a poder jubilarme”, anunció.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (d) abraza a la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras presentar su informe de gobierno, en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, el 1 de julio de 2019. RONALDO SCHEMIDT - AFP

“Que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos: terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar de ninguna actividad pública política”, remarcó. El mandatario de izquierda agregó que al terminar su mandato, el 1° de octubre, no asistirá a ninguna conferencia ni a ningún acto académico, pero aprovechará estos cuatro meses que le quedan “para terminar obras” y “reflexionar y analizar” su mandato. “Considero que ayudé en la transformación del país”, agregó. El rol que López Obrador tendrá en la gestión de Sheinbaum es uno de los interrogantes que rodean al futuro gobierno.

Al acercarse al micrófono y arrancar la conferencia de prensa, AMLO apareció con una sonrisa y dijo: “Confieso que estoy muy contento y muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, por la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática”, comenzó a decir. “Es un pueblo ejemplar, ayer se demostró”.

“Me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente. Se reafirma de que le pueblo de México es un pueblo muy consciente y politizado, uno de los pueblos más politizados del mundo”.

AMLO aprovechó para criticar a la oposición y dijo que “durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece, y no es así. El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no”. Agregó que está en contra de la idea del que “nace pobre está condenado”, y de que “la democracia era un sistema político de elección de autoridades, cuando la democracia tiene una connotación profunda, una dimensión social, porque significa tener gobiernos que procuren el bienestar del pueblo”.

En este momento, AMLO ponderó la democracia y mencionó que para muchos “la democracia se acota a lo electoral, pero imaginense la importancia que tiene para la gente humilde, el tener un gobierno auténticamente democrático. Es un asunto de sobrevivencia: de eso depende el bienestar del pueblo”.

Además, López Obrador se refirió al triunfo “histórico” de que el pueblo mexicano haya elegido a una mujer por primera vez: “Estoy muy contento porque imaginense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaran en México hombres”.

La candidata a la presidencia de México por el partido Morena, Claudia Sheinbaum, celebra tras los resultados de las elecciones generales en Ciudad de México, el 3 de junio de 2024. GERARDO LUNA - AFP

AMLO caracterizó a Sheinbaum como una mujer “inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos”, dijo que era una “mujer honesta con convicciones”, y se refirió a su formación en la lucha estudiantil: “es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar porque ya ha ocupado cargos políticos”, agregó.

Además, dijo que aunque su sucesora estaba actualmente muy ocupada recibiendo llamados de todo el mundo, se juntarán en los próximos días y van a estar “juntos” y “platicar mucho”. Además, anunció que la permanencia por un tiempo del actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el próximo gobierno facilitará la transición.

Por último, AMLO se burló de la oposición por festejar el triunfo anticipado, lo que calificó como “un espectáculo realmente bochornoso”.

Violencia electoral

Sobre la jornada electoral, donde los medios anunciaron que dos personas murieron en incidentes armados en centros de votación del estado mexicano de Puebla, en el centro del país, el presidente reiteró que la jornada transcurrió “de manera pacífica”, con incidentes “mínimos”.

AMLO no mencionó la muerte de Israel Delgado Vega, candidato a intendente del municipio de Cutzeo, en el estado de Michoacán, que fue asesinado a balazos el sábado por la noche por un grupo de personas en la puerta de su casa, horas antes de que comenzara la votación.

Asesinan a Israel Delgado Vega, candidato en Cuitzeo, Michoacán x

El político de 35 años aspiraba a asumir la responsabilidad de las finanzas y el control interno del concejo municipal. Según trascendió por información de las autoridades, Delgado Vega se encontraba afuera de su domicilio en la localidad de San Juan Benito Juárez cuando hombres armados en una moto le dispararon y luego se dieron a la fuga.

Sin mencionar ninguno de los casos de violencia que hubo durante el fin de semana, dijo que fue “una jornada electoral ejemplar, sin incidentes mayores, donde todas y todos los ciudadanos pudieron salir a votar de forma libre y en paz”.

Entonces la representante del INE anunció los resultados oficiales: con una participación del 60,2%, Claudia Sheinbuam ganó con un rango del 58,3% al 60,7%, Xóchitl Gálvez Ruíz, quedó en segundo puesto con un rango del 26,6 al 28,6% y por último Jorge Álvarez Máynez con un rango del 9,9% al 10,8%.

Agencias AFP, AP y DPA

LA NACION