Los 76ers ganan en Boston e igualan 1-1 la serie ante los Celtics

Los Philadelphia 76ers silenciaron el TD Garden de Boston el martes al vencer a los favoritos Celtics por 111 a 97 e igualar a un triunfo por bando esta serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA.

El bahameño VJ Edgecombe logró un doble doble de 30 puntos y 10 rebotes y Tyrese Maxey agregó 29 unidades y entregó nueve asistencias en la victoria de unos Sixers que ahora cuentan con el factor cancha a su favor.

Esta llave de la Conferencia Este se traslada ahora a Filadelfia, donde los Sixers recibirán a los Celtics en el Wells Fargo Center el viernes para el tercer juego y el domingo para el cuarto partido.

El veterano Paul George, de 35 años, añadió 19 puntos en 35 minutos en cancha, con 4 rebotes, tres asistencias, un robo y un bloqueo.

Jalen Brown sacó la cara por Boston con 36 puntos anotados, siendo el máximo anotador del partido.