Los "arquitectos de la IA", personalidad del año según la revista Time
La revista Time nombró el jueves como personalidad del año a los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología...
- 1 minuto de lectura'
La revista Time nombró el jueves como personalidad del año a los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.
Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que "han tomado el volante de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista estadounidense.
"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió Time.
acb/jj/mel/mar
- 1
Cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura en varias ciudades
- 2
EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas
- 3
Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
- 4
Son de Chicago, una redada migratoria atrajo la atención federal y ahora deben irse de sus casas