La célebre sentencia “Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón”, atribuida habitualmente a Miguel de Cervantes, se alza como una directriz ética fundamental. La frase sintetiza la conveniencia de enfrentar el sufrimiento temporal, la vergüenza pasajera o las heridas visibles antes que cargar con la deshonra o el remordimiento de una conciencia dañada. Este llamado a la integridad subraya que la paz interior y la rectitud moral deben prevalecer sobre la apariencia o el dolor momentáneo, lo que insta a las personas a asumir las consecuencias de sus actos con dignidad. La máxima, utilizada incluso como título en producciones culturales modernas, encapsula la esencia del comportamiento noble frente a la adversidad.

Esta perspectiva de vida parece una constante en las distintas biografías del escritor, disponibles en medios especializados. Su nacimiento no está documentado oficialmente, pero se cree que se produjo el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, donde Cervantes vivió una existencia marcada por la inestabilidad. Hijo de un cirujano con penurias económicas, su infancia transcurrió entre traslados constantes. En 1569, tras una contienda armada en Madrid, fue condenado a perder la mano derecha y al destierro, lo que lo llevó a refugiarse en Italia. Allí, su vida dio un giro decisivo al alistarse como soldado en la campaña de Lepanto en 1571. Pese a padecer fiebre, participó en primera línea, donde recibió heridas que le dejaron la mano izquierda anquilosada, ganándose el sobrenombre de “manco de Lepanto”.

Miguel de Cervantes es uno de los principales referentes de la literatura por su legado BBC

La trayectoria de Cervantes estuvo definida por la adversidad, ya que en 1575, mientras navegaba de regreso a España, fue capturado por piratas argelinos junto a su hermano Rodrigo, lo que provocó que permanezca cinco años en cautiverio. Esta experiencia, que el autor describió en obras como Los baños de Argel, dejó una huella profunda en su literatura, la cual refuerza su defensa de la libertad como el bien más preciado. Tras ser rescatado gracias a la mediación de frailes trinitarios, su regreso a España no trajo la estabilidad esperada. Enfrentó problemas financieros y ejerció empleos “ingratos”, como comisario de abastos y recaudador de impuestos, roles que le acarrearon conflictos legales y períodos de prisión en Sevilla y otras ciudades por supuestas irregularidades contables.

Fue precisamente en la cárcel real de Sevilla, hacia finales del siglo XVI, donde, según se desprende de sus prólogos, comenzó a gestar su obra maestra: Don Quijote de la Mancha. La publicación de la primera parte en 1605 le otorgó renombre, aunque no la fortuna económica, permitiéndole dedicarse con mayor intensidad a la escritura en sus últimos años en Madrid. A pesar de la fama que alcanzó con el ingenioso hidalgo, Cervantes continuó por vivir con estrecheces. Sus últimos años fueron de una fe inquebrantable, momento en el que ingresó en la Orden Tercera franciscana poco antes de su fallecimiento. Murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y dejó un legado literario que definió la literatura española y resonó en todo el mundo occidental por siglos.

La IA eligió un libro de Cervantes como el mejor de la historia

Entre las innumerables consultas diarias que responde diariamente la IA (Inteligencia Artificial), es posible realizar una pregunta relevante y saber cuál es el mejor libro de la historia, según sus relevamientos. Aunque inicialmente la IA remarca que no hay un título indiscutido debido a que una elección de este tipo depende de criterios como su impacto cultural, ventas, críticas o preferencias personales.

Sin embargo, es posible ubicar en primer lugar a un libro, por las referencias de expertos, el número de ventas y las evaluaciones de los usuarios en todo el mundo. De esta manera, para la IA, el mejor libro de la historia es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Don Quijote de la Mancha fue elegido por la IA como el mejor libro de la historia Elejandría

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, conocido popularmente como Don Quijote de la Mancha, se considera el mejor libro de la historia por su innovación narrativa, profundidad humana y universalidad, y encabeza listas como la del Club Noruego del Libro en 2002 con votos de 100 escritores de 54 países. Es vista como la primera novela moderna por romper con tradiciones medievales, introduciendo personajes complejos que evolucionan y cuestionan la realidad.