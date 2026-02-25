Los Cavs de Harden ganan pulso a Knicks; Kuminga y Murray debutan

Los Cleveland Cavaliers derrotaron este martes con autoridad a los New York Knicks en un duelo de aspirantes de la Conferencia Este de la NBA, mientras Dejounte Murray debutó en esta temporada y Jonathan Kuminga deslumbró en su estreno con Atlanta.

Estas son las principales escenas de la jornada de la liga de básquet norteamericana.

- Cleveland alcanza a NY -

En Cleveland, los Cavs siguen creciendo de la mano del recién llegado James Harden, de nuevo fundamental para el triunfo 109-94 ante los Knicks.

La Barba anotó 20 puntos, con 4 triples, en una noche en que Cleveland dominó desde el primer minuto.

El escolta Donovan Mitchell sumó 23 puntos y el pívot Jarrett Allen otras 19 unidades con 10 rebotes.

Con el poder anotador y la experiencia de Harden, de 36 años, los Cavs suman seis victorias en siete partidos y este martes alcanzaron en la clasificación a los Knicks, terceros del Este.

Ambas franquicias, principales favoritos del sector al inicio de temporada, tienen un registro de 37 victorias y 22 derrotas.

"Estamos trabajando para construir algo especial, y cada partido es una oportunidad para mejorar", afirmó Harden. "Esta noche fue un buen paso para nosotros".

Los Knicks, de su lado, profundizaron su rumbo irregular con cuatro derrotas en los últimos ocho partidos.

En Cleveland chocaron con la férrea defensa que comandan Allen y Evan Mobley en la pintura, especialmente en el tercer cuarto, cuando sólo anotaron 11 puntos.

El base Jalen Brunson logró 20 puntos con una gris serie de 6-19 en tiros de campo y el pívot Karl-Anthony Towns se quedó en 14 unidades.

- El mejor Kuminga -

Tras un mes parado por lesión, el congoleño Jonathan Kuminga se estrenó con el uniforme de los Atlanta Hawks en un triunfo 119-98 ante los Washington Wizards.

En sólo 24 minutos de juego, Kuminga sumó 27 puntos, su récord de esta temporada, además de 7 rebotes y 4 asistencias partiendo desde el banco.

El alero, de 23 años, está ansioso por reivindicarse tras salir finalmente este mes de los Golden State Warriors, donde militó cinco temporadas sin ganarse nunca la confianza del técnico Steve Kerr.

Otro estreno del martes fue el de Dejounte Murray, figura de los New Orleans Pelicans, que jugó sus primeros minutos del curso 13 meses después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles.

El base All Star, de 29 años, arrancó en el quinteto titular y logró 13 puntos en 25 minutos en un triunfo 113-109 ante los Warriors, que siguen sin recuperar a Stephen Curry.

- Los 200 triples más rápidos -

Otro foco de atención del martes fue Kon Knueppel, novato de los Charlotte Hornets, que se convirtió en el jugador en llegar más rápido a los 200 triples en la NBA.

Knueppel, de 20 años, alcanzó esa marca en los primeros 58 partidos de su carrera, con una media de 3,5 triples por noche.

El escolta, elegido en el cuarto lugar del pasado Draft, convirtió 3 triples y 21 puntos en la victoria de los Hornets 131-99 frente a los Chicago Bulls.