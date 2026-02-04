Los Clippers envían a Harden a Cleveland a cambio de Garland (medios)

Por quinta vez en su carrera, James Harden fue traspasado este martes desde Los Angeles Clippers a los Cleveland Cavaliers a cambio del base Darius Garland, de acuerdo con medios estadounidenses.

La operación, cuyas negociaciones se dieron a conocer la noche del lunes, se concretó a dos días del cierre del mercado de fichajes de la NBA del jueves.

Los Cavaliers entregarán también una elección de segunda ronda de Draft a los Clippers en el intercambio, avanzaron ESPN y The Athletic.

Con el talento y la experiencia de Harden, uno de los mejores anotadores de la historia de la liga, Cleveland confía en dar un salto de calidad en los próximos playoffs.

La Barba, que promedia 25,4 puntos y 8,1 asistencias por partido a sus 36 años, hará un nuevo intento por buscar el primer título de su carrera, con el que redondear un palmarés individual que cuenta con tres títulos de máximo anotador (2018-2020), un premio MVP (2018) y 11 elecciones para el Juego de las Estrellas.

El traspaso termina con el proyecto de los Cavs basado en tres jóvenes figuras: Garland, Donovan Mitchell y Evan Mobley.

Garland, de 26 años y dos veces All-Star, es la pieza que ha pagado la decepcionante trayectoria de los Cavaliers en los últimos playoffs.