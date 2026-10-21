Los demócratas juegan otra carta fuerte para una batalla clave: buscan recuperar Florida tras casi 30 años

WASHINGTON.- Primero fue Barack Obama, y ahora fue el turno de Bill Clinton. En la recta final de la campaña para las elecciones de medio término del 3 de noviembre, los demócratas jugaron anoche una nueva carta fuerte de su mazo de figuras políticas: el expresidente que lideró a Estados Unidos entre 1993 y 2001 respaldó en un acto cerca de Miami a su candidato a gobernador en Florida, un estado clave con el que la oposición se ilusiona con recuperar tras 27 años de dominio republicano.

“Ustedes quieren a alguien que se despierte cada mañana pensando en lo que ustedes necesitan, no en lo que hará feliz al presidente [Donald] Trump”, lanzó Clinton ante unos 500 asistentes en un evento en Pembroke Park que marcó su primera aparición pública de campaña en este ciclo electoral.

El expresidente Bill Clinton habla con el candidato a gobernador de Florida del Partido Demócrata, David Jolly, en un acto en Hollywood. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sentado detrás lo escuchaba el candidato demócrata a gobernar el estado, David Jolly, un excongresista republicano que cambió de bando y que ahora busca dar el zarpazo en Florida tras los dos mandatos consecutivos de Ron DeSantis (impedido de ir por una nueva reelección). “Creo que deberíamos darle una oportunidad a Jolly”, pidió el exmandatario, de 80 años.

La aparición de Clinton junto al candidato a gobernador cuando faltan solo 13 días para los comicios fue decidida estratégicamente por los demócratas, entusiasmados por algunas encuestas que muestran una carrera cerrada contra su rival oficialista, Byron Donalds, que de todas formas aún es favorito a extender el reinado republicano en el “estado del sol”.

Fmr Pres. @BillClinton: "I'm tired of this constant us vs. them...I'm tired of treating our allies like they're dirt...I'm tired of people denigrating Muslims for being Muslims." pic.twitter.com/YUoKF1nNbu — CSPAN (@cspan) October 21, 2026

Allí donde Trump logró una contundente ventaja de 13,1 puntos sobre Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 -el mayor margen de victoria para un candidato en Florida desde 1988-, hoy los republicanos no pueden fiarse de un éxito seguro, lastrados por los índices récord de desaprobación a la gestión del magnate (llegó a 66%, según el último sondeo de The Washington Post, ABC News e Ipsos).

Según la última encuesta de la Universidad del Norte de Florida (UNF), en Jacksonville, publicada este miércoles, Donalds aventaja a Jolly por solo dos puntos en intención de voto (49%-47%). El republicano busca convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado.

El candidato republicano Byron Donalds y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un acto de campaña en Tampa. Archivo Getty

“Aunque Donalds cuenta con una ligera ventaja, estas cifras sugieren una contienda por la gobernación muy reñida, similar a la que protagonizaron Andrew Gillum y DeSantis en 2018, la cual se decidió por 0,4 puntos. Teniendo en cuenta el margen de error, no resultaría sorprendente que cualquiera de los dos candidatos obtuviera la victoria”, señaló el director del Laboratorio de Investigación de la UNF, Sean Freeder.

A principios de mes, la entidad apartidaria Cook Political Report cambió la clasificación de la pulseada por la gobernación de Florida de “probablemente republicana” a “con ligera ventaja republicana”.

Buena parte del discurso de Clinton giró en torno al alto costo de vida en el sur de Florida, con referencias a la vivienda, los alquileres, los seguros de propiedad y la salud. “La cuestión no es cuántas personas podrán mudarse acá: la pregunta es si quienes ya viven aquí pueden permanecer y tener una buena vida”, dijo.

El expresidente Bill Clinton habla en un acto de campaña en Hollywood, con el candidato demócrata a gobernador David Jolly detrás. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según los datos revelados en julio por la Oficina de Análisis Económico, el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-Palm Beach superó a Nueva York en costo de vida, y quedó como la segunda zona urbana más cara de Estados Unidos, solo por detrás del área de la Bahía de San Francisco.

En su discurso en el Koinonia Worship Center, un centro religioso de la comunidad afroamericana en Pembroke Park, en el condado de Broward, Jolly hizo hincapié en las preocupaciones en el estado sobre la dura estrategia migratoria de la Casa Blanca y pronosticó que los demócratas podrían ganar la contienda por la gobernación.

El voto latino

De acuerdo a los especialistas, una de las razones que explican el repunte demócrata es que han recuperado terreno entre los votantes latinos. En ese sector del electorado, Jolly obtiene el 48% de las preferencias y Donalds, el 43%, según una encuesta de N+Univisión realizada con YouGov.

Esa diferencia es especialmente relevante en el sur de Florida, donde la población latina es mayoritaria. Allí el voto cubano y sudamericano ha tendido a favorecer a los republicanos. Sin embargo, en el último tiempo crecieron los cuestionamientos a los operativos de detención de migrantes en situación irregular por parte de las agencias federales, que llevaron incluso a una aliada de Trump en el Congreso, María Elvira Salazar, a advertir que muchos hispanos “hoy se sienten traicionados”.

El candidato a gobernador demócrata por Florida, David Jolly. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Lo que sucederá la noche de las elecciones es que este estado está a punto de elegir a un gobernador demócrata por primera vez en más de 30 años”, auguró Jolly, un abogado que en septiembre de 2018 abandonó el Partido Republicano y casi siete años después se unió al Partido Demócrata para ganar con amplitud las primarias para gobernador de Florida.

Lawton Chiles fue el último demócrata en imponerse en las urnas a nivel estatal en Florida. Ganó en 1990 y logró la reelección en 1994, cuando derrotó al republicano Jeb Bush. Falleció en diciembre de 1998, pocos días antes de terminar su segundo mandato (lo completó su número dos, Buddy MacKay).

“Política de la división”

En su exposición, que duró 33 minutos, Clinton también se refirió al tono del debate político actual en Estados Unidos, marcado por una profunda polarización, y criticó lo que denominó una “política de la división”.

El expresidente norteamericano Bill Clinton, en un acto de campaña del candidato demócrata para la elección de gobernador de Florida, David Jolly, en Hollywood, Florida. Marta Lavandier - AP

“Estoy cansado de este constante ‘nosotros contra ellos’. Estoy cansado de tratar a nuestros aliados como si fueran basura. Estoy cansado de que la gente denigre a los musulmanes por ser musulmanes”, señaló Clinton, que mantiene una imagen positiva del 46% de los norteamericanos, según YouGov. Según algunos asistentes, hizo gala de su habitual carisma y sentido del humor.

“Algunos políticos, sin inmutarse, me han dicho que, desde el principio, hay que definir a un enemigo y articular toda la campaña en torno a ello, porque el miedo y la ira son más poderosos que la esperanza y el amor”, agregó el exmandatario. Su viaje incluyó la participación en un evento privado de recaudación de fondos en Miami que logró reunir 3 millones de dólares para la campaña de Jolly.

Según publicó The Wall Street Journal en base a registros oficiales, Jolly corre con una gran desventaja contra Donalds en la recaudación de campaña, un factor que podría ser determinante para la elección. Los donantes aportaron más de 148 millones de dólares para respaldar al republicano, contra 22 millones que consiguió el demócrata.

En tanto, Donalds también intensificó los actos de campaña en los últimos días en el sur del estado, y el próximo viernes sumará el respaldo del propio Trump. El mitin que encabezará el presidente será lugar en Fort Myers, que se encuentra dentro del distrito representado por el candidato a gobernador.

El presidente Donald Trump y el congresista y candidato a gobernador de Florida, Byron Donalds. Instagram de @byrondonalds

Florida es uno de los 36 estados norteamericanos (de 50 en total, además del Distrito de Columbia) que definirán a su nuevo gobernador el próximo 3 de noviembre, elecciones en las que se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado y la totalidad de los 435 de la Cámara de Representantes.