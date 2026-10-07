Trump recorre el país y Obama vuelve al modo campaña para una batalla crucial por el Capitolio

WASHINGTON.- Mientras Donald Trump decidió meterse de lleno en la campaña electoral para apuntalar a los candidatos republicanos -con un frenético tour de 32 días con 36 mítines en 17 estados-, la oposición demócrata avanza en su estrategia para dar el zarpazo en el Capitolio en los cruciales comicios de medio término del 3 de noviembre y apelará a una vieja carta: Barack Obama.

El expresidente norteamericano (2009-2017), una de las figuras que más traccionan entre los demócratas, se sumará a la campaña con un acto en Detroit el 24 de octubre para respaldar a Abdul el-Sayed, candidato al Senado en la trascendental disputa en Michigan y figura en ascenso del ala progresista del partido.

Looking forward to being in Detroit on 10/24 to campaign for @JocelynBenson, @AbdulElSayed, and Democrats up and down the ballot in Michigan.



Join us: https://t.co/DfVZd01znP https://t.co/aEc4gKTerO — Barack Obama (@BarackObama) October 5, 2026

El éxito de El-Sayed, un epidemiólogo y exfuncionario de salud pública musulmán de padres egipcios, en un estado clave de cara a las elecciones de medio término, en su momento había le había asestado un duro revés al establishment demócrata en medio de un profundo proceso de reconfiguración política partidaria.

“Es un honor y un privilegio anunciar que Obama se unirá a nosotros en el recorrido en Detroit el 24 de octubre. Prepárense”, posteó El-Sayed, quien en caso de derrotar al republicano Mike Rogers se convertiría en el primer senador de origen musulmán en la historia de Estados Unidos.

La ex primera dama Michelle Obama y el expresidente Barack Obama, en los últimos actos por el 11 de Septiembre en Nueva York. HIROKO MASUIKE - AFP

“Con ilusión de estar en Detroit para hacer campaña por El-Sayed y Jocelyn Benson [candidata a gobernadora], y los demócratas arriba y abajo en la boleta en Michigan”, señaló el exmandatario, de 65 años.

La de Michigan es analizada como una pulseada clave en estas elecciones que podría ser decisiva en la nueva conformación del Senado -hoy con mayoría republicana, al igual que la Cámara de Representantes-.

Michigan se convirtió en los últimos años en un estado pendular (swing state) en las elecciones presidenciales, aunque los demócratas acumulan un largo historial de victorias en los comicios al Senado. Ningún republicano ha logrado un escaño desde 1994.

El candidato demócrata al Senado por Michigan Abdul el-Sayed, en Detroit, el 19 de agosto del 2026. Paul Sancya - AP

Sin embargo, hace dos años se encendieron luces de alerta, cuando la actual senadora Elissa Slotkin le ganó al propio Rogers por solo 0,3 puntos de diferencia, y el panorama se avecina otra vez cerrado ahora que el otro de los dos escaños está en juego, tras el retiro del demócrata Gary Peters. Según las encuestas, El-Sayed tiene una leve ventaja sobre su rival republicano, aunque dentro de los márgenes de error.

La nueva irrupción de Obama sobre el terreno electoral -lo hizo en anteriores campañas- está apalancada en su imagen. Una encuesta realizada por SSRS y publicada por la cadena CNN a mitad de año reveló que el 57% de los norteamericanos tiene una opinión positiva de Obama, una cifra que supera ampliamente los índices de popularidad de sus dos sucesores en el Salón Oval: Trump (34%) y Joe Biden (30%).

En tanto, la valoración de Obama entre los votantes independientes es más del doble de la que obtienen tanto Biden como Trump. Y a diferencia ellos, el dirigente afroamericano nacido en Honolulu cuenta además con el respaldo prácticamente unánime de su propio partido.

El expresidente estadounidense Barack Obama, en Chicago. Erin Hooley - AP

Los analistas evalúan como relevante la presentación de Obama en Detroit, donde cerca del 75% de la población es afroamericana (uno de los mayores índices en Estados Unidos). Allí, el expresidente mantiene un alto nivel de popularidad.

Según revelaron funcionarios demócratas a la agencia AP, Obama intensificará su participación en la recta final de la campaña electoral con la participación en más actos y anuncios publicitarios. La semana pasada, el exmandatario grabó varios spots en respaldo a candidatos demócratas a gobernador y al Senado que se difundirán en los próximos días.

Además, Obama encabezará este miércoles en Great Falls, Virginia, un evento de recaudación de fondos para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata. Será su primer acto con el brazo de campaña del partido para el Senado en este ciclo electoral.

El expresidente ya había hecho algunas apariciones públicas este año en el marco de la campaña, como en Austin, Texas, junto al candidato al Senado James Talarico, y a Gina Hinojosa, candidata a gobernadora.

Barack Obama, en Texas, junto al candidato al Senado James Talarico y a Gina Hinojosa, candidata a gobernadora. AP/ginafortexas.com - AP/ginafortexas.com

El ascenso de El-Sayed y otros candidatos de su misma línea política profundizó la interna partidaria. Mientras que el establishment demócrata insiste en que las propuestas políticas moderadas son las más apropiadas para ganar en los distritos y estados decisivos, el ala más progresista y de los demócratas socialistas -que tienen en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a su figura principal- sostienen que gran parte del electorado busca un cambio radical para enfrentar las políticas del gobierno de Trump.

El 22 del mes pasado, la exvicepresidenta presidencial Kamala Harris también hizo campaña junto a El-Sayed en Detroit, y lo presentó como un candidato afín a algunas de las causas que impulsaron su propia trayectoria política.

Kamala Harris: "I'm here to support Dr. El-Sayed... And I have a right to say that." pic.twitter.com/biSd85DWDb — Daily Caller (@DailyCaller) September 22, 2026

“El Senado debería actuar como un freno a los abusos de esta administración. Y les aseguro que la persona sentada a mi derecha sería uno de esos frenos una vez electo”, lo elogió la excandidata presidencial que perdió a manos de Trump en 2024.