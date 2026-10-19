Milei apoyó la reelección de una congresista republicana de Florida que criticó la política migratoria de Trump

WASHINGTON.- Luego de que en su visita de la semana pasada a esta capital le diera un fuerte apoyo a Donald Trump de cara a los cruciales comicios de medio término del 3 de noviembre, Javier Milei le envió su respaldo a la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, quien en su campaña en busca de la reelección para un escaño había provocado un temblor en las filas oficialistas al lanzar una dura crítica a la política migratoria del presidente norteamericano.

“Hola, Miami. Les habla Javier Milei para enviarle todo mi apoyo a mi querida amiga María Elvira Salazar. Es una de las voces más firmes y respetadas del continente. Defiende la libertad, la democracia, el libre mercado y el derecho de cada persona a prosperar mediante su propio esfuerzo. Necesitamos en Washington líderes que comprendan a América Latina, enfrenten a los zurdos socialistas y denuncien sin miedo los horrores y las muertes que el socialismo ha dejado su paso”, señaló el Presidente en un video de 40 segundos posteado por la congresista en su cuenta de X.

Freedom brings us together. 🇺🇸🇦🇷



I’m honored to have President Javier Milei’s endorsement for my reelection to the United States Congress.



He understands what is at stake in our hemisphere: defending freedom, democracy, free markets, and the right of every person to build a… https://t.co/XSQqeGox0a — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 19, 2026

“Esa líder es María Elvira Salazar. Por eso apoyo firmemente su reelección en el Congreso de Estados Unidos. ¡Viva la libertad, carajo!“, cerró Milei, que tiene en la administración Trump a su principal aliado internacional.

En los comicios, los republicanos pondrán en juego su control de ambas cámaras del Capitolio, mientras las encuestas anticipan un avance demócrata.

Cuestionamiento

La semana pasada, Salazar -una histórica aliada de Trump de origen cubano y congresista del Distrito 27, que abarca el condado Miami-Dade- buscó matizar el fuerte reproche que había hecho en septiembre a una de las estrategias insignia del gobierno, que llevaron al presidente a despegarse de la postura de la legisladora.

La congresista republicana María Elvira Salazar (Florida). Captura de video

“No estoy de acuerdo con ella. Yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. María ganó solo gracias a mí”, dijo Trump en el Salón Oval, al ser consultado por un periodista. Allí señaló que seguiría respaldándola.

En un video grabado frente a la Casa Blanca, Salazar había denunciado que las políticas migratorias del gobierno republicano “fueron demasiado lejos”, en plena escalda de arrestos de migrantes en situación irregular, y advirtió que “los mismos hispanos” que llevaron nuevamente a Trump al poder en 2024 “hoy se sienten traicionados”.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

Tras una furiosa reacción de Trump en su red Truth Social -por ejemplo, reposteó un mensaje que calificaba a la congresista de “traidora”-, Salazar contó el jueves que mantuvo un diálogo con el presidente, en el que se mostró “receptivo”, y anticipó que firmaría una ley que ella impulsa para regularizar a migrantes sin antecedentes criminales de sectores económicos claves, aunque sin ofrecer la ciudadanía.

“No es que lo convencí. Es que el presidente es un hombre inteligente y sabe que el 20% del PBI de este país depende de cinco industrias que dependen de esa mano de obra intensa, y que muchos de ellos no tienen papeles”, señaló la legisladora a la agencia EFE en un evento en Casa Cuba, en Miami.

VIDEO | María Elvira Salazar, congresista republicana que aspira a renovar su escaño en EE. UU., sostiene que Donald Trump promulgará una ley para regularizar a determinados migrantes, después de ganar notoriedad por sus críticas a las deportaciones impulsadas por el presidente. pic.twitter.com/2IOIJ60Tfx — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 15, 2026

Allí defendió su propuesta de Ley Dignidad, proyecto bipartidista presentado por Salazar y la congresista demócrata Verónica Escobar (Texas) para legalizar a inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajen en industrias de la construcción, agricultura, salud, hospitalidad y alimentos.

“Yo no estoy hablando de amnistía, estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida y solo usted puede hacerlo”, había señalado Salazar a Trump en su mensaje publicado en redes sociales el mes pasado.

A principios de mes, en un acto en Doral (Miami), el “zar de la frontera” del gobierno de Trump, Tom Homan, anunció que los operativos de deportación e incremento de arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) se intensificarán en 2027. En agosto pasado la agencia registró un récord mensual de 50.925 detenciones a nivel nacional.

Respaldo regional

Además del respaldo electoral de Milei, Salazar también sumó el apoyo a su candidatura del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La libertad de Venezuela nunca ha sido una causa lejana para mí. Desde Miami hasta Washington, la he defendido con convicción.



Por eso, el respaldo de María Corina a mi reelección me honra profundamente.



Su valentía y su lucha por una verdadera transición democrática… pic.twitter.com/hWy2MyNYbF — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 7, 2026

“Milei lo dijo claro: América necesita voces firmes que defiendan la libertad, la democracia y el libre mercado, y que conozcan de cerca la amenaza del socialismo. Esa ha sido mi lucha desde el primer día en Washington: defender los valores de las familias que represento en Miami y alzar la voz por la libertad en todo nuestro hemisferio”, señaló la congresista en el posteo en X en el que publicó el video enviado por el mandatario argentino.

“¡Viva la libertad!“, cerró Salazar, quien ha sido una de las voces más críticas del kirchnerismo en el Congreso norteamericano.

Colombia vuelve a mirar hacia adelante. 🇨🇴



Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella.



Sé cuánto ama a Colombia. Conozco sus convicciones y la determinación con la que trabaja para devolverle a su país seguridad, prosperidad y… pic.twitter.com/JMVSj3TmWc — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 12, 2026

“La mejor amiga de Colombia en el Congreso de Estados Unidos es Salazar [...] Por eso yo estoy con mi amiga, porque ella siempre ha estado con Colombia. ¡Firme, por la patria", dijo De la Espriella en su mensaje.

Por su parte, en el video en el que expresó el respaldo a la candidatura de Salazar, Machado la calificó como una “aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”.

En los comicios del 3 de noviembre, Salazar se enfrentará a la experiodista Eliott Rodríguez, que obtuvo la nominación demócrata para representar al Distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes con una propuesta enfocada en resolver la crisis del elevado costo de vida que afecta a los residentes del sur del estado. Las encuestas anticipan una contienda pareja.