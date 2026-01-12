Los Eagles se despiden del bicampeonato de NFL con derrota ante 49ers

Los Philadelphia Eagles, defensores del título de la liga de football americano (NFL), cayeron eliminados este domingo en su debut en los playoffs con una derrota 23-19 ante los San Francisco 49ers.

Dos touchdowns del estelar Christian McCaffrey en el último cuarto culminaron la sorpresa en el estadio de los Eagles en este juego de la ronda de comodines.

Los 49ers, que se resarcieron de lesiones importantes, siguen soñando con alzar su primer título en tres décadas en el Super Bowl del próximo 8 de febrero, que se jugará en su estadio.

Sus siguientes rivales serán los Seattle Seahawks, exentos de jugar esta ronda por su condición de primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Bajo los silbidos de su propia afición, los Eagles se convirtieron en el último de los grandes favoritos en despedirse de la pugna por el trofeo Vince Lombardi.

En la imprevisible fase regular ya cayeron aspirantes como los Detroit Lions, Baltimore Ravens y especialmente los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, tres veces campeones desde 2020 y finalistas el año pasado.

La puerta de salida se abrió el domingo para los Eagles de Jalen Hurts y Saquon Barkley, quienes volvieron a estar muy lejos de sus excepcionales prestaciones de la temporada anterior.

El quarterback se quedó en 168 yardas y un touchdown de pase y apenas representó una amenaza terrestre corriendo solo 14 yardas.

Barkley, por su parte, registró 106 yardas terrestres sin ninguna anotación.

Del otro lado, Brock Purdy y McCaffrey sacaron la cara por unos 49ers que, sin sus colosos defensivos Nick Bosa y Fred Warner, vieron partir en camilla antes del descanso al ala cerrada George Kittle por una lesión en el tendón de Aquiles.

- Naufragio ofensivo -

Los Eagles, que se fueron al vestuario dominando 13-10, comenzaron a sembrar el nerviosismo entre sus aficionados al no tomar una mayor ventaja durante el tercer cuarto.

Frente a una defensa llena de teóricos suplentes, Philadelphia apenas sumó un gol de campo de Jake Elliott antes de que los 49ers se colocaran en ventaja 17-16 al inicio del último cuarto con el primer touchdown de McCaffrey.

Los locales se vieron contra las cuerdas tras otro fallido ataque, que desató los silbidos desde las gradas, pero su defensa les dio una vida extra con una intercepción de Quinyon Mitchell a un flojo pase de Brock Purdy a Jake Tonges.

Pero la inoperante ofensiva de los Eagles solo puntuó con otro gol de campo de Elliott permitiendo que McCaffrey diera el zarpazo definitivo con otro touchdown a falta de dos minutos y 54 segundos para el final.

Aunque el pateador Eddy Piñeiro falló el punto extra, el ataque local culminó su naufragio al no lograr anotar el touchdown que necesitaban.

Purdy, quien ya guió a San Francisco hasta el Super Bowl perdido en 2024 ante Chiefs, terminó con 262 yardas y dos touchdowns de pase.

"Nuestro equipo simplemente lucha", declaró McCaffrey, que completó 48 yardas corriendo y otras 66 de recepción. "Sabíamos que iba a ser una lucha de 12 asaltos y debíamos aguantar sin importar lo que pasara durante el partido".

- Bills rompen maldición en playoffs -

En el primer juego del domingo, los Buffalo Bills derrotaron 27-24 a los Jacksonville Jaguars de la mano de Josh Allen, el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

El quarterback impuso su experiencia sobre el joven Trevor Lawrence con un recital de dos touchdowns y 33 yardas de carrera y una anotación y 273 yardas aéreas, sin intercepciones.

Lawrence, en el tercer partido de playoffs de su carrera, terminó con tres touchdowns y 207 yardas aéreas y cometió dos cruciales intercepciones.

El duelo de Jacksonville, Florida, se definió en un trepidante último cuarto que registró hasta cuatro cambios de liderato en el marcador.

Con los locales en ventaja 24-20, tras un pase de touchdown de 14 yardas de Lawrence a Travis Etienne Jr, Allen culminó la serie ofensiva ganadora abriéndose paso en medio de la defensa de los Jaguars en las últimas 11 yardas.

Los Bills desterraron así una racha de derrotas como visitantes en playoffs que se prolongaba desde 1993.

La jornada de playoffs del domingo se cerraba con el duelo entre los New England Patriots y Los Angeles Chargers.