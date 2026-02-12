Los estadounidenses estarán "menos seguros" tras revocación de norma climática, dice Obama

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió el jueves que la decisión del mandatario Donald Trump de revocar una norma climática clave dejará a los estadounidenses "menos seguros".

La norma, conocida como "constatación de peligro", fue promulgada en 2009 durante la administración de Obama y concluyó que los gases de efecto invernadero amenazan la salud y el bienestar públicos.

"Sin ella, estaremos menos seguros, menos saludables y (seremos) menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero", escribió el 44º presidente de Estados Unidos en la red social X.