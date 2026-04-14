Estados Unidos ya prueba vehículos capaces de volar a más de Mach 20

Estados Unidos acelera su capacidad bélica mediante ensayos de vehículos que vuelan a más de Mach 20 dentro de la atmósfera. El programa, liderado por el Pentágono en alianza con la empresa Rocket Lab, apunta a superar los 24.000 kilómetros por hora. Esta iniciativa, más que un récord de velocidad, redefine la competencia global, ya que la superioridad tecnológica decide conflictos bélicos en la actualidad.

La velocidad resulta un factor obsesivo para la estrategia militar actual. Ante la necesidad de neutralizar defensas enemigas, el proyecto emplea un sistema de lanzamiento suborbital. Así las cosas, Rocket Lab adapta sus cohetes ligeros como plataformas de pruebas: el vehículo actúa como una catapulta para lanzar demostradores que recorren cientos de kilómetros en la atmósfera. Este modelo operativo permite repetir ensayos con mayor frecuencia y a menor costo frente a los programas tradicionales del sector público.

La empresa Rocket Lab comenzó con las pruebas de despegue (Foto: Rocket Lab)

La marca de Mach 20 conlleva desafíos físicos extremos. A esa velocidad, el aire se ioniza y crea una envoltura de plasma que afecta la integridad estructural, los sensores y la comunicación del vehículo. Por ello, los actuales prototipos funcionan como laboratorios voladores. Los ingenieros analizan el comportamiento de motores scramjet, estructuras impresas en 3D con aleaciones resistentes al calor y sistemas de guiado complejos en condiciones de presión insoportables para cualquier avión convencional.

Durante años, los vehículos hipersónicos fueron promesas a medio cumplir, pero hoy ocupan un lugar central en la puja entre potencias mundiales. El Pentágono sigue de cerca los avances de China y Rusia en sistemas que vuelan a velocidades extremas con trayectorias difíciles de interceptar. El objetivo estadounidense es doble: desarrollar sus propios arsenales ofensivos y mejorar los métodos de detección y defensa contra amenazas externas. En esta carrera, la ventaja radica en convertir la rapidez física en un sistema operativo fiable y repetible.

Los vehículos hipersónicos están cerca de ser una realidad (Foto: Rocket Lab)

El programa revela una creciente fusión entre el ámbito privado y la infraestructura de defensa. Empresas nacidas para lanzar satélites comerciales hallaron en los militares a un cliente que requiere rapidez y flexibilidad. Aunque los cohetes privados no reemplazan a los grandes sistemas estatales, aceleran los tiempos de desarrollo tecnológico.

El trasfondo político resulta evidente, pues los sistemas hipersónicos alteran los equilibrios de disuasión vigentes hace décadas. Cada prueba exitosa presiona al rival a responder, lo cual eleva el riesgo en un entorno estratégico comprimido. Los expertos advierten que la lógica de la aceleración se alimenta a sí misma, donde cada éxito técnico representa una señal clara del nivel de compromiso mundial en la búsqueda de la supremacía militar.

El ensayo actual refleja la voluntad de las potencias por conquistar un espacio donde los márgenes de error desaparecen casi por completo. La tecnología hipersónica cambia las reglas del juego global al reducir los tiempos de respuesta a cuestión de escasos minutos.