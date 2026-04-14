Fecha límite del IRS: qué pasa con los migrantes que no declaren taxes este miércoles 15 de abril

En esta temporada de impuestos 2026 en EE.UU., la mayoría de los contribuyentes ya presentó sus declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) antes de la fecha límite del 15 de abril. Entre quienes están obligados a declarar taxes se encuentran los migrantes que reciben ingresos, sin importar su estatus. A horas del vencimiento, los expertos advierten sobre cuáles son las sanciones por incumplir.

Qué pasa con los migrantes que no declaren taxes este miércoles 15 de abril en EE.UU.

Así como el resto de contribuyentes, los migrantes en todos los estados de EE.UU. deben realizar la presentación de sus declaraciones de taxes.

El calendario del IRS para este año estableció como fecha límite este miércoles 15 de abril, aunque existe la alternativa de solicitar una prórroga.

Los contribuyentes deben presentar la declaración de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril para evitar sanciones Freepik

En los últimos meses, los expertos financieros observaron en redes sociales una tendencia de algunas personas de evitar pagar los impuestos como protesta por las políticas del gobierno federal. No obstante, esto no es aconsejable.

Los especialistas de MarketWatch señalan que la multa por falta de pago es del 0,5% del impuesto no pagado y aumenta hasta el 25% cuanto más tiempo permanezca adeudado.

Asimismo, la sanción por no presentar la declaración es del 5%, que también aumenta hasta el 25%. En ese sentido, el IRS cobra un interés del 7% sobre estas sanciones, que se capitaliza periódicamente.

“Independientemente de la cantidad que debas, eso se irá acumulando”, detalló Minnie Sage, directora de programas de Tax-Aid, en diálogo con el medio KQED.

Las opciones del IRS ante la falta de presentación de taxes en 2026

Para las personas que ya llevan años en Estados Unidos, la situación puede ser distinta. Al margen de las multas y sanciones económicas, el IRS puede presentar una declaración de impuestos en nombre del contribuyente. Sin embargo, se basa en los ingresos informados en años anteriores.

La principal desventaja es que, independientemente de la situación de vivienda, la agencia puede declarar a la persona como soltero y solo otorgarle la deducción estándar.

El IRS puede confiscar los bienes de las personas que no presenten sus declaraciones de impuestos después de cierto tiempo Imagen ilustrativa generada con IA

La declaración sustitutiva no ocurre de inmediato, según los expertos, sino que puede tardar varios años. En el tiempo que transcurre, la falta de presentación y el impago de las multas siguen acumulándose.

¿Cuándo el IRS procede a un embargo?

En última instancia, el gobierno iniciará un proceso de cobro para recuperar los impuestos adeudados.

Para este fin, puede realizar un gravamen, que es un derecho legal del gobierno federal sobre su propiedad o activos financieros; o un embargo, que permite confiscar bienes o activos para cubrir la deuda.

Una vez que una persona recibe una notificación de intención de embargo, generalmente tiene 30 días para establecer un acuerdo de pago. Si se ignora, la agencia puede comenzar a confiscar los bienes del deudor.

Por otro lado, los contribuyentes que solicitaron la prórroga automática de seis meses deben tener en cuenta la obligación de pagar los impuestos adeudados antes de la fecha de vencimiento original para evitar posibles sanciones.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

Cómo declarar taxes al IRS en EE.UU. después de la fecha límite del 15 de abril

En su página web oficial, la agencia encargada de recaudar los impuestos en Estados Unidos explica que si una persona no se ajusta a la fecha límite del 15 de abril, debe presentar su declaración vencida de la misma manera y en el mismo lugar donde lo haría de manera regular.

El IRS dispone de varias herramientas para asistir a las personas con sus declaraciones. Para obtener ayuda con la presentación de documentos, es necesario llamar al 800-829-1040 o al 800-829-4059.

Además, si la persona necesita información sobre salarios e ingresos para preparar una declaración de impuestos atrasada, debe completar el Formulario 4506-T, Solicitud de Transcripción de la Declaración de Impuestos y marcar la casilla en la línea ocho.

También puede comunicarse con su empleador o con quien le pagó los ingresos.

A los funcionarios les lleva aproximadamente seis semanas procesar una declaración de impuestos vencida que esté debidamente cumplimentada.