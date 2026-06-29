Los Grizzlies traspasan al astro Ja Morant a Portland (prensa)

El espectacular base Ja Morant fue traspasado por los Memphis Grizzlies a los Portland Trail Blazers, informan este lunes varios medios de prensa estadounidenses, entre ellos ESPN y The Athletic.

Morant, de 26 años, abandona así la franquicia que lo había seleccionado en segunda posición del draft de 2019, con la que fue dos veces segundo de la Conferencia Oeste (2022 y 2023) pero no pudo brillar en los playoffs.

Uno de los jugadores más espectaculares de la NBA, que participó dos veces en el Juego de las Estrellas, Morant llega acompañado de grandes expectativas en torno a él, pero también de interrogantes, ya que solo disputó 20 partidos la temporada pasada debido a lesiones en un gemelo y en un tobillo.

En 2023 también fue suspendido en dos ocasiones por exhibir armas de fuego en videos publicados en sus redes sociales.

En la temporada 2021-2022 promedió 27,4 puntos y 6,7 asistencias por partido.

A cambio de Morant, los Grizzlies reciben a Jerami Grant y Kris Murray, según ESPN.