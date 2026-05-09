Los Knicks se colocan a una victoria de la final del Este en la NBA

Los New York Knicks derrotaron este viernes 108-94 a los Philadelphia 76ers y dominan 3-0 esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA

El equipo neoyorquino se colocó así a solo una victoria de regresar a la final de la conferencia, en la que cayó el año pasado ante los Indiana Pacers

Jalen Brunson, con 33 puntos y 9 asistencias, comandó el asalto de los Knicks a la cancha de los Sixers, donde no encontraron resistencia tras tomar el control del juego en el segundo cuarto

Los locales lo habían fiado todo al regreso de Joel Embiid para quedar 3-0 abajo, desventaja que nadie ha remontado en la historia de los playoffs

El pívot camerunés, que fue baja en el segundo duelo, el miércoles, por un esguince en el tobillo derecho, no fue esta vez determinante al quedarse en 18 puntos y 6 rebotes

Ansiosos por alcanzar sus primeras Finales desde 1999, los Knicks tendrán su primera oportunidad de eliminar a los Sixers el domingo en el cuarto juego de esa serie