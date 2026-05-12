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Los Lakers de LeBron James caen eliminados ante Thunder en playoffs de la NBA

El Oklahoma City Thunder eliminó este lunes a Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA con un triunfo por 115-110 en el posible último juego de LeBron James

Los Lakers de LeBron James caen eliminados ante Thunder en playoffs de la NBA
Los Lakers de LeBron James caen eliminados ante Thunder en playoffs de la NBAShutterstock

El Oklahoma City Thunder eliminó este lunes a Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA con un triunfo por 115-110 en el posible último juego de LeBron James con la franquicia oro y púrpura

Oklahoma City, vigente campeón de la NBA, barrió a los Lakers por un global de 4-0 en esta semifinal de la Conferencia Oeste y enfrentará en la siguiente ronda a los San Antonio Spurs o los Minnesota Timberwolves

LeBron James, que firmó 24 puntos y 12 rebotes, se convierte ahora en agente libre a sus 41 años sin que haya aclarado si pretende renovar contrato con Lakers, mudarse a otra franquicia o emprender la retirada

AFP
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