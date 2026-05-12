Los Lakers de LeBron James caen eliminados ante Thunder en playoffs de la NBA

El Oklahoma City Thunder eliminó este lunes a Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA con un triunfo por 115-110 en el posible último juego de LeBron James con la franquicia oro y púrpura

Oklahoma City, vigente campeón de la NBA, barrió a los Lakers por un global de 4-0 en esta semifinal de la Conferencia Oeste y enfrentará en la siguiente ronda a los San Antonio Spurs o los Minnesota Timberwolves

LeBron James, que firmó 24 puntos y 12 rebotes, se convierte ahora en agente libre a sus 41 años sin que haya aclarado si pretende renovar contrato con Lakers, mudarse a otra franquicia o emprender la retirada