Los mejores memes por los nuevos zapatos “destruidos” de Balenciaga

El 9 de mayo, el director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia, anunció el lanzamiento de la nueva línea de tenis de la firma. Se trata de la colección Paris Sneaker, con efecto destruido y muy sucio. Para las imágenes de la campaña publicitaria, usaron unos modelos que se ven bastante viejos y, aunque hay una intención artística detrás apreciable por algunos, pues a otros les parecieron sacados del basurero por su aspecto.

Los zapatos deportivos ya están disponibles en línea para algunos países, mientras que en otros, como México, se puede hacer el pedido anticipado por 42.000 pesos (alrededor de 2072 dólares). Además, la firma anunció una edición especial limitada de 100 pares “extremadamente destruidos”, en blanco y negro. También hay versiones un poco más accesibles entre los 14.500 y 11.500 pesos, respectivamente. Estos excéntricos tenis Balenciaga están fabricados en algodón desgastado y caucho y tienen un mensaje detrás.

Tenis Balenciaga causan furor tras el anuncio de la campaña Instagram

El fotógrafo de la campaña, Leopold Duchemin, quiso exhibir unos zapatos sucios y rotos por una razón. De acuerdo con Balenciaga, sugiere que están pensados para ser usados toda la vida. Tras el anuncio, los usuarios en redes sociales no esperaron para usar su creatividad y hacer los memes más divertidos, al referirse al nuevo lanzamiento de la marca y afirmando que ésta “lo hizo de nuevo”.

Dicen que solo los artistas entienden de moda y pueden apreciar el verdadero valor de los diseños. Este mensaje podría ser cierto. Uno de los usuarios aprovechó los tenis de Balenciaga para promocionar su versión. Se trata de unas botellas de plástico atadas a los pies y ofertadas en 27.500 pesos mexicanos (alrededor de 1300 dólares). Además, no son para todos, pues también escribió que “si no sabe de zapatos, mejor no opine”.

Quien haya recorrido las calles de algunos países y ciudades de Latinoamérica, reconoce la siguiente escena, pues es normal ver algún par colgando en los cables de electricidad. Nadie se imaginaría que podrían tener un alto valor, si tan solo se tratara de unos Balenciaga. Otro twittero evocó los recuerdos de muchos con la descripción: “Uf, medio millón ahí colgando”. Y es que el aspecto desgastado de los exclusivos zapatos no pasó desapercibido, tal vez si colgaran unos de esta marca de lujo nadie se los llevaría.

Homero Simpson no puede faltar en cada tendencia y esta no fue la excepción. Seguramente quienes vean el siguiente meme tendrán su voz en la mente con una sola palabra, con la segunda “a” extendida: “Balenciagas”.

Otros usuarios más intrépidos se aventuraron a jugar un poco más con el Photoshop, ya que en uno de los memes pegaron el cuerpo de alguien que caminaba con los tenis desgastados para subirse a la tendencia y, por qué no, burlarse un poquito de la situación y del nuevo diseño de la exclusiva marca.

Y es que el meme recurrente fue el de los tenis en los cables, pues son muchos quienes tienen esa referencia en mente y seguramente alguno realmente se preguntó si los directivos de Balenciaga tuvieron como inspiración esta escena.

Para finalizar con esta galería de divertidos comentarios, sobresalió quien no se resistió y no pudo dejar pasar el aspecto gastado y sucio que se ve en los nuevos zapatos, por eso inventaron una nueva Barbie que, nunca se sabe, con las tendencias actuales se podría ver en el futuro en las cajas de los supermercados.