Los precios del petróleo cierran dispares tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron dispares el jueves, mientras los operadores intentan medir el impacto del protocolo de acuerdo recién firmado por Estados Unidos e Irán sobre los flujos de crudo en el Golfo.

Luego de cotizarse a la baja durante la mayor parte de la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, avanzó un 0,38% hasta 79,85 US$.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en julio, retrocedió un 0,25% hasta 76,60 US$.

El mercado se muestra nervioso mientras "los operadores intentan evaluar la cantidad de petróleo que puede estar inmediatamente disponible en el mercado", explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Washington anunció el jueves el levantamiento de los bloqueos a los puertos iraníes, y varios buques pudieron cruzar el estrecho de Ormuz, un paso marítimo esencial para el comercio de hidrocarburos.

Las fuerzas estadounidenses "dejaron pasar más de una docena de barcos", reveló el jueves el vicepresidente estadounidense JD Vance.

"Pero los mercados se preguntan: '¿Cuánto tiempo se necesitará realmente para que la cadena de suministro recupere un cierto grado de normalidad?'", señaló Lipow.

Según el acuerdo, el tráfico de buques comerciales quedará plenamente restablecido en un plazo de 30 días, una vez que el estrecho de Ormuz haya sido desminado.

Sin embargo, para los analistas de Argus Media podrían transcurrir entre cuatro a seis meses antes de recuperar los volúmenes de exportación de crudo anteriores a la guerra.

También persisten incertidumbres sobre el ritmo de reposición de las reservas estratégicas mundiales, fuertemente solicitadas para amortiguar la escalada de precios vinculada al conflicto.

En su informe mensual publicado el miércoles, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirma que el conflicto hizo caer las reservas mundiales "a un ritmo récord".