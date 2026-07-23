Los precios del petróleo se disparan con un salto del 8% para el Brent

Los precios del petróleo volvieron a subir con fuerza este jueves, impulsados por nuevos ataques a buques en el mar Rojo que hacen temer una nueva perturbación del transporte marítimo, sacudido en los últimos meses por las intervenciones militares en el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre subió un 7,04% hasta los 100,69 US$. No había alcanzado este umbral desde el mes de mayo.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, ganó un 6,17% hasta los 92,19 US$.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron el jueves ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

El mercado "ha tomado conciencia de que el bloqueo de los hutíes (anunciado el lunes contra los puertos saudíes) podría resultar muy eficaz, sobre todo porque en los últimos días hemos visto varios petroleros dar media vuelta en lugar de aventurarse en el mar Rojo", señaló a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

La zona es crucial para el comercio marítimo mundial, especialmente porque por allí transitan los barcos que buscan atravesar el canal de Suez.

Con la guerra en Oriente Medio, también se ha convertido en una vía principal para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo.

Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, había redirigido allí una gran parte de sus entregas para sortear el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Los ataques ponen en entredicho esta estrategia.

"Si Arabia Saudita no es capaz de transportar" ese petróleo de una forma u otra, "significa que la perturbación del suministro se agravará aún más para el resto del mundo, en un momento en que seguimos recurriendo a nuestras reservas comerciales", estima Andy Lipow.

Este segundo frente se abre mientras la navegación en el estrecho de Ormuz sigue afectada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El tráfico se redujo a la mitad en la semana que terminó el 19 de julio, en comparación con la semana anterior, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

A falta de avances que apunten a una distensión, y ahora que "el umbral psicológico de los 100 dólares (por barril) se ha superado de manera significativa", Andy Lipow espera nuevas subidas de precios en los próximos días.