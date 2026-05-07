Los precios del petróleo terminan la jornada con un ligero descenso

Los precios del petróleo terminaron con un ligero descenso el jueves, mientras el mercado adoptaba una postura prudente a la espera de una respuesta de Irán a la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Tras haber caído brevemente a comienzos de la sesión más de un 5%, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, solo perdió finalmente un 1,19%, hasta 100,06 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, retrocedió un 0,28%, hasta 94,81 dólares, después de haberse mostrado también en baja de más de un 5%.

"Esta mañana, los operadores esperaban una reacción de Irán a la propuesta estadounidense (...) destinada a alcanzar un acuerdo", explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, de ahí la pronunciada caída de los precios al inicio de la sesión.

"Pero a lo largo del día (...), el mercado se ha mostrado un poco más escéptico respecto al tiempo que hará falta para lograrlo", agregó el analista.

Estados Unidos sigue esperando una respuesta de Teherán a su última propuesta para poner fin de forma duradera a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Cerca de una quinta parte de la oferta mundial de hidrocarburos transita en tiempos normales por este paso marítimo, bloqueado de facto por Teherán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Esta cifra representa unos 20 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos al día en 2025, según la Aie.

En caso de acuerdo, Andy Lipow prevé que "el precio del barril bajaría entre 5 y 10 dólares".

Al referirse a "muy buenas discusiones en las últimas 24 horas", Donald Trump juzgó el miércoles "muy posible" un acuerdo de paz con Irán, aunque volvió a agitar la amenaza de una reanudación de los bombardeos.