Estados Unidos revocará los pasaportes a padres que deban la cuota alimentaria

WASHINGTON.– El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que adeuden una suma significativa de manutención infantil impaga.

El departamento de Estado informó este jueves que las revocaciones comenzarán el viernes y estarán enfocadas en quienes deban 100.000 dólares o más. Eso afectaría a unos 2700 titulares de pasaportes estadounidenses, según cifras proporcionadas al Departamento de Estado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Donald Trump KENT NISHIMURA - AFP

El programa de revocación pronto será ampliado de manera significativa para abarcar a padres que adeuden más de 2500 dólares en manutención infantil impaga, el umbral establecido por una ley de 1996 que rara vez fue aplicada, señaló el Departamento de Estado.

Este jueves no estaba claro cuántos titulares de pasaporte deben más de 2500 dólares, ya que el HHS todavía recopila datos de agencias estatales que registran esas cifras, aunque funcionarios señalaron que podrían ser muchos miles más de personas.

Un padre con su hijo Freepik

Hasta esta semana, únicamente quienes solicitaban renovar sus pasaportes estaban sujetos a esta sanción. Bajo la nueva política, el HHS informará al Departamento de Estado sobre todos los pagos atrasados superiores a 2500 dólares y los padres dentro de ese grupo que tengan pasaporte verán revocados sus documentos, indicó el departamento.

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que demostró ser efectiva para lograr que quienes deben manutención infantil paguen sus deudas”, declaró Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Dólares estadounidenses Gemini

“Una vez que estos padres resuelvan sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de tener un pasaporte estadounidense”.

Desde la ampliación del programa el 10 de febrero, el departamento indicó que “observó datos que muestran que cientos de padres tomaron medidas y resolvieron sus deudas con las autoridades estatales desde que se conoció que el Departamento de Estado comenzaría a revocar pasaportes de manera proactiva”.

“Aunque no podemos confirmar una relación causal en todos esos casos, tomamos esta medida precisamente para impulsar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y por la ley estadounidense”, señaló el departamento.

El sello del Departamento de Estado de EEUU Alex Brandon - AP

Incluso antes de la ampliación de la política, el departamento afirmó que el programa había sido una “herramienta poderosa” para lograr que los padres pagaran lo que debían. Indicó que, desde que comenzó a aplicarse seriamente en 1998, los estados recuperaron unos 657 millones de dólares en deudas atrasadas, incluidos más de 156 millones de dólares en más de 24.000 pagos únicos individuales durante los últimos cinco años.

Quienes tengan sus pasaportes revocados bajo este programa serán notificados de que no podrán utilizar sus documentos para viajar y deberán solicitar un nuevo pasaporte una vez que se confirme el pago de la deuda.

Un titular de pasaporte que se encuentre en el extranjero al momento de la revocación deberá acudir a una embajada o consulado de Estados Unidos para obtener un documento de viaje de emergencia que le permita regresar al país.

Agencia AP