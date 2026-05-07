Trump lanzó un ultimátum a Europa y reavivó el temor a una guerra comercial

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar este jueves la presión sobre la Unión Europea (UE) al lanzar un ultimátum a los 27 países miembros para que aprueben antes del 4 de julio el acuerdo comercial alcanzado el año pasado o enfrenten una nueva suba de aranceles sobre todos sus productos exportados a territorio norteamericano.

El mandatario republicano anunció la advertencia en su red Truth Social luego de mantener lo que describió como una “gran conversación” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, Trump expresó su frustración por la demora de las instituciones europeas para ratificar el pacto comercial negociado en julio de 2025 en su complejo de golf de Turnberry, en Escocia.

“¡Se prometió que la UE cumpliría su parte del acuerdo y reduciría sus aranceles a CERO!”, escribió Trump. “Acepté esperar hasta el 250 aniversario de nuestro país. Después de eso, lamentablemente, los aranceles aumentarán inmediatamente a niveles mucho más altos”.

Por su parte Von der Leyen calificó en su cuenta de X como “muy buena” la conversación con el presidente estadounidense y dijo que “se están logrando avances significativos para la reducción de aranceles a principios de julio”.

I had a very good call with @POTUS.



We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.



We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

El acuerdo alcanzado el año pasado había sido presentado por la Casa Blanca como un avance histórico para evitar una guerra comercial transatlántica. El entendimiento establecía que la Unión Europea eliminaría los aranceles a productos industriales estadounidenses, mientras Washington limitaría al 15% los gravámenes sobre la mayoría de las importaciones europeas.

Pero la implementación del pacto quedó atrapada en las complejas negociaciones internas del bloque europeo. La Comisión Europea –encargada de negociar los acuerdos comerciales en nombre de los Estados miembros– todavía no logró el respaldo político necesario para aprobar la legislación correspondiente. Las conversaciones entre gobiernos y legisladores europeos concluyeron esta semana sin consenso definitivo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de una reunión del Colegio de Comisarios en Bruselas NICOLAS TUCAT - AFP

La tensión aumentó aún más después de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido en febrero, que determinó que Trump no tenía autoridad legal suficiente para declarar una emergencia económica nacional e imponer algunos de los aranceles iniciales utilizados como herramienta de presión sobre Europa. El revés judicial debilitó parcialmente la posición negociadora de la Casa Blanca y abrió interrogantes sobre la legalidad de futuras medidas comerciales unilaterales.

Aun así, Trump decidió redoblar la apuesta. En los últimos meses ya había amenazado con imponer aranceles del 25% a los automóviles europeos si Bruselas no avanzaba con la ratificación del acuerdo. La industria automotriz constituye uno de los sectores más sensibles para economías como Alemania, Francia e Italia, que dependen fuertemente de las exportaciones al mercado estadounidense.

En Bruselas, diplomáticos europeos observan con preocupación la posibilidad de una nueva escalada arancelaria en un contexto económico delicado para el continente. La economía europea enfrenta bajo crecimiento, inflación persistente y tensiones energéticas derivadas de la prolongada guerra en Ucrania y de la inestabilidad en Medio Oriente.

La amenaza de Trump también llega en un momento políticamente sensible para Europa. Varios gobiernos europeos enfrentan presión interna por el avance de fuerzas nacionalistas y euroescépticas, mientras Bruselas intenta preservar la cohesión del bloque frente a los desafíos económicos y geopolíticos.

Agencias AFP y AP