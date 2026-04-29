Los Rockets no tendrán a Kevin Durant en el decisivo quinto partido ante los Lakers

Los Houston Rockets no podrán contar el miércoles con su estrella, Kevin Durant, que se encuentra lesionado, cuando intenten evitar la eliminación en los playoffs de la NBA frente a Los Angeles Lakers.

Las huestes de LeBron James lideran 3-1 la serie al mejor de siete encuentros, después de no poder completar la barrida en esta llave de primera ronda de la Conferencia Oeste en el cuarto partido el domingo.

Durant, de 37 años, se perdió los juegos tres y cuatro por un esguince de tobillo sufrido en el segundo choque. Era su primera aparición en la serie, después de ausentarse del debut por una contusión en la rodilla.

Los Rockets intentan convertirse en el primer equipo en la historia de la NBA que remonta un 0-3 en contra para ganar una serie de playoffs.

Fueron por delante durante toda la segunda mitad en el cuarto partido, pero los Lakers esperan recuperar a su figura ofensiva Austin Reaves para este quinto encuentro.

Reaves aparecía como cuestionable para los juegos tres y cuatro por una lesión en un músculo oblicuo, pero, tras calentar antes de cada choque, no llegó a jugar.

"Quiero volver a la cancha lo más rápido posible", dijo Reaves el martes, en sus primeras declaraciones a la prensa desde que se lesionó el 2 de abril.

"Pero, como dije, me siento bien, voy en la dirección correcta y no puedo esperar a despertarme mañana y encarar otro día", añadió.

Reaves se lesionó en el mismo partido en el que lo hizo la estrella eslovena de los Lakers, Luka Doncic, máximo anotador de la NBA.