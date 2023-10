escuchar

Elsa Pataky, de 47 años, es un claro ejemplo de que sí se puede ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. La actriz española está casada con Chris Hemsworth desde 2010 y juntos han creado un imperio del bienestar, que incluye aplicaciones de entrenamiento físico, consejos para una alimentación saludable y hasta una serie de libros sobre cómo conservar la belleza y la fortaleza corporal. A través de la app Centr, que fue lanzada hace un par de años, la esposa de ‘Thor’ comparte sus consejos para lucir espectacular.

En el sitio web se ofrecen planes de alimentación, rutinas de entrenamiento, sugerencias para obtener un óptimo descanso y también otros productos a cambio de un pago, como herramientas personalizadas para bajar de peso y equipos de entrenamiento. Ahí, Elsa Pataky y su equipo de expertos brindaron los cinco consejos infalibles para ponerse en forma y no quedarse en el intento.

Di sí a los carbohidratos

Pese a que se ha puesto de moda seguir la dieta keto, la cual suprime todos los carbohidratos en cualquiera de sus presentaciones, los expertos de Centr opinan lo contrario: “Si bien muchas personas que hacen dieta intentan reducir los carbohidratos, un objetivo más realista es controlar la ingesta de carbohidratos en los días en que descansa del entrenamiento. Es importante distinguir entre los carbohidratos de mala calidad, cuyos valores nutricionales son vacíos, y los de buena, como las legumbres, el camote y la quinoa, que brindan energía y fibra”.

Prefiere los alimentos altos en proteína

Existen planes de alimentación o dietas que prometen una baja de peso drástica, sin importar si lo que se pierde es grasa, músculo o agua. La importancia de conservar una buena masa muscular tiene muchas razones: mantiene en buen ritmo el metabolismo, previene la osteoporosis, favorece el control de la vejiga urinaria y el sistema endocrino, entre otros factores, según el National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. “Hacer el trabajo de pesas primero y luego el cardio para ganar masa muscular favorece el desarrollo de los músculos y estos no se fatigarán con los ejercicios aeróbicos previos”, señala el European Journal of Sport Science.

El batido que Elsa Pataky y Chris Hemsworth realizan consta de varios ingredientes: 1/2 taza de leche, 1/4 de taza de yogur griego, 1/4 de taza de proteína de vainilla en polvo, 1/2 manzana partida, 1/2 taza de fresas frescas o congeladas, 1/4 cucharadita de canela molida, 4 o 6 cubos de hielo. Todos se procesan en una licuadora hasta que la consistencia quede cremosa y lo toman inmediatamente.

Los batidos de proteína son un buen recurso para mantener los músculos sanos Unsplash

No a la báscula diaria

Los especialistas de Centr afirman que pesarse a diario podría ser contraproducente porque propiciará que las personas se obsesionen: “La pérdida de peso no es lineal, en ella incide una gran variedad de factores cada día. Por eso, hay que evitar pesarse continuamente”. Lo ideal es hacerlo una vez al mes.

Agregar frutas y verduras a todos los platos

Una buena costumbre para incluir una variedad de nutrientes en la alimentación diaria es sumar verduras o frutas, según sea en caso: “Si no comes los suficientes, pon remedio introduciendo uno nuevo cada semana”, indican los especialistas.

Descansar lo suficiente

Para que los músculos crezcan es indispensable tener días de total relajación: “No descansar las horas suficientes perjudica cualquier entrenamiento. Si por la noche no duermes de siete a nueve horas, corre a la cama”. Dormir poco también incrementa las ganas de comer más.

LA NACION