Los Sixers resisten en Boston y los Knicks se adelantan a los Hawks en la NBA

Los New York Knicks vapulearon a los Atlanta Hawks este martes y se adelantaron 3-2 en esta serie de la primera ronda de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA, zona en la que los Philadelphia 76ers estiraron su llave ante los Boston Celtics.

En el último partido de la jornada, los Spurs del astro francés Victor Wembanyama buscaban liquidar en el Frost Bank Center, en San Antonio, su llave de primera ronda del Oeste ante los Portland Trail Blazers. Los Spurs ganan 3-1.

- Paliza de los Knicks en el Madison -

Los Knicks dieron un show ante su público en el mítico Madison Square Garden y vapulearon a los Hawks por 126 a 97, poniéndose a una victoria de avanzar a semifinales de conferencia (3-2).

Con un Jalen Brunson imparable, que se desbordó con 39 puntos y ocho asistencias, los Knicks deleitaron a su ruidosa parcialidad.

La defensa de Nueva York jugó un rol determinante y, por segundo partido consecutivo, los dirigidos por Mike Brown cumplieron con la misión de limitar a los Hawks a menos de 100 puntos.

"Empezamos el partido con la mentalidad correcta", comentó Brunson a NBC. "Sabemos que ellos estarán listos para el siguiente partido".

"Hemos jugado defensa como equipo, nos ayudamos unos con otros; eso es lo que debemos hacer para seguir adelante", agregó el goleador de la noche.

El dominicano Karl-Anthony Towns completó un monumental doble-doble de 16 puntos y 14 rebotes en 34 minutos en la duela para New York.

En los Hawks, el escolta Jalen Johnson fue su máximo anotador con 18 puntos, mientras que Nickeil Alexander-Walker anotó cuatro triples para un total de 16 tantos.

El sexto juego de esta llave se disputará el jueves en Atlanta, donde los locales deberán ganar para forzar un séptimo y decisivo duelo en la Catedral del básquet, el Madison Square Garden.

- Los Sixers respiran en Boston -

Los Philadelphia 76ers resisten: ganaron nuevamente en Boston por 113-97, descontaron la ventaja de los Celtics a 3-2 en esta serie de primera ronda en el Este y siguen con vida en los playoffs.

Los Sixers, que ya habían ganado en el TD Garden, la casa de los Celtics, el segundo juego de esta eliminatoria, obtuvieron el derecho a disputar un sexto encuentro el jueves ante su público en esta serie al mejor de siete partidos.

Filadelfia contó este martes con un excelente partido de su pívot estadounidense-camerunés Joel Embiid, autor de 33 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias.

"Encontré mi ritmo en la segunda parte. Me siento bien y ganamos, que es lo único que importa", celebró Embiid ante ESPN.

Embiid, de 32 años, recién había vuelto a la duela el domingo, luego de ser operado de apendicitis el 9 de abril. Suma 59 puntos entre los juegos cuatro y cinco de esta serie.

"Hicimos nuestro trabajo", dijo Embiid. "Vamos a necesitar que todos regresen a Boston".

El Jugador Más Valioso (MVP) de 2023 empezó desacertado e insistiendo con el tiro exterior en el inicio del partido, dejando que los Celtics de Jayson Tatum, que anotó 24 puntos y tomó 16 rebotes, tomaran la delantera y se fueran al descanso arriba 57-50.

Pero Embiid, cuya carrera se ha visto frenada por las lesiones en los últimos años, ofreció después una magnífica actuación ofensiva, utilizando con acierto sus movimientos de espaldas al aro para finalizar a media distancia o bajo el tablero, como en sus mejores temporadas.

Un buen esfuerzo en defensa y desde la línea de tres de Quentin Grimes, que sumó 18 puntos, permitió a los 76ers despegar en el último cuarto y encaminarse hacia la victoria.