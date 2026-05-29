Los Spurs de Wembanyama aplastan a Thunder y alargan la final del Oeste

Con un Victor Wembanyama de nuevo incontenible, los San Antonio Spurs derrotaron este jueves 118-91 al Oklahoma City Thunder y forzaron un séptimo y definitivo partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA

Wembanyama, con 28 puntos y 10 rebotes en 28 minutos, impulsó un triunfo arrollador de los texanos ante su público con el que colocaron el 3-3 en el global de la eliminatoria ante los vigentes campeones

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que firmó su peor partido de playoffs con solo 15 puntos, tendrá una última oportunidad de volver a las Finales de la NBA en el duelo final del sábado en Oklahoma City

El ganador de esta apasionante serie se medirá en las Finales de la NBA a los New York Knicks, que descansan desde el lunes tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers en el Este