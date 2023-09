escuchar

Una joven de origen mexicano que llegó a vivir a Estados Unidos hace ocho años, cuando era estudiante, compartió en sus redes sociales el emotivo momento en el que recibió la tarjeta de residencia permanente, también conocida como green card. Su alegría la contagió a su comunidad de seguidores, que de inmediato le pidieron recomendaciones para lograr conseguir el ansiado documento que permite trabajar y adquirir derechos y obligaciones en el país.

Majo Mejía de Acosta conmovió a miles de personas con un video reciente en el que, con un toque muy personal, compartió el momento exacto donde revisó la correspondencia de su domicilio y se dio cuenta de que había llegado una carta muy especial por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que le permitirá vivir y trabajar legalmente en EE.UU. “Soñé y soñé tanto con este día. Gracias, Dios”, escribió en su publicación.

La emoción de una joven que recibió su green card en EE.UU.

El clip compartido en su cuenta de TikTok, @majoomejiaa, tiene 2,7 millones de reproducciones y casi dos mil comentarios por parte de los usuarios, además el posteo en Instagram suma casi 700 mil reproducciones. Lo que hizo que este video se volviera viral no fue solo la emoción del momento, sino el desbordado interés de sus seguidores para saber cómo conseguir la deseada tarjeta de residencia permanente.

En el video, la joven se muestra muy emocionada y con lágrimas en los ojos mientras sostiene la carta que representa la legalización de su estadía en EE.UU. Al parecer, Mejía obtuvo su green card por su matrimonio con un ciudadano estadounidense: “Gracias al que hizo esto posible: Eddie Acosta”, refirió en la descripción de su video.

Las reacciones en la publicación reflejan la emoción y la conexión que Majo ha logrado con su audiencia, que la felicitó por el logro conseguido. Un usuario escribió: “No puedo evitar llorar por alguien que no conozco. Este tipo de videos me hacen muy feliz. Otra persona comentó: “Qué sentimiento más hermoso, yo fui indocumentada por muchos años y el día que por fin me aceptaron mi residencia fue el mejor día de mi vida”.

La historia emociona e inspira a otros

Con su reacción al recibir la green card en EE.UU., Mejia evidencia que los sueños pueden hacerse realidad y su historia también ha generado una conversación importante sobre la inmigración y los trámites para conseguir autorizaciones de trabajo (work permit).

De hecho, justo unas semanas antes de recibir su tarjeta de residencia permanente, la creadora de contenido ya había compartido otro momento con sus seguidores de TikTok: “Sigo sin creerlo ¡Celebremos juntas! Al fin tengo mi permiso de trabajo”, publicó a mediados de julio pasado.

Una joven de origen mexicano celebra la obtención de su permiso de trabajo en EE.UU.

“Esperando mi día con ansias y mucha paciencia, ver este video me dio más esperanzas y fe”, escribió alguien sobre ese segundo clip. “Conozco ese sentimiento, acabo de recibir mi permiso de trabajo después de 20 años de estar aquí. No me imagino cuando reciba la residencia”, relató otro usuario.

Según sus publicaciones previas, la joven mexicana se mudó al estado de Arizona hace ocho años en busca de nuevas oportunidades. Desde entonces, ha construido su nueva vida en tierras estadounidenses. En redes sociales comparte su día a día a través de contenidos de estilo de vida y fitness, así como algunas experiencias como inmigrante.

