La incógnita de su participación en la final de la US Open Cup se develó a pocos minutos del encuentro y, finalmente, Lionel Messi vio el partido del Inter Miami ante el Houston Dynamo desde el palco del DRV PNK Stadium de Miami. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida porque los seguidores se fijaron en el elegante look suyo y el de su esposa, Antonela Roccuzzo.

Desde su llegada al fútbol norteamericano, Lionel Messi revolucionó Miami, ya que los fanáticos pagan costosas entradas para verlo e incluso celebridades de aquel país reservan los mejores lugares para vivir de cerca las jugadas del argentino. No obstante, en esta oportunidad todos se quedaron con las ganas ya que La Pulga no estuvo ni en el banco de suplentes.

La elegancia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo para la final del Inter Miami

En los últimos días, el entrenador Gerardo Martino trató el tema de su futbolista con especial hermetismo. En la previa a la final manifestó: “Sigo pensando que es eso, no una nueva lesión. No creemos que sea nada importante en términos de lesiones. Tenemos que ir día a día”. Hasta las horas previas al partido, el DT no anticipó públicamente si lo tendría en cuenta o no para jugar esta esperada final.

Finalmente, Lionel Messi no salió a disputar la final entre su equipo y el Houston Dynamo. Sin embargo, minutos más tarde de que se confirmaran las alineaciones, el rosarino apareció junto a su guardaespaldas a un costado del DRV PNK Stadium en compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo.

El look de Antonela Roccuzzo en al DRV PNK Stadium

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look del argentino, quien de vez en cuando se muestra con osados y más elegantes atuendos en público. En esta oportunidad lució su look negro compuesto por una camisa holgada, un jean y zapatillas. Todo en composé.

Por su lado, Antonela no se quedó atrás y dio la nota con un look acorde al estadio y a los colores del club. La mujer de Messi se mostró con un pantalón y un top rosa clarito, con algunas terminaciones en blanco.

En un momento de la noche, la rosarina se puso a hablar con la esposa de Sergio Busquets, Elena Galera, y un video captó con detalle el atuendo que la destacó entre los hinchas VIP del Inter Miami.

Antonela Roccuzo y Lionel Messi en el DRV PNK Stadium Twitter: @Messias30_

Los niños, Thiago, Mateo y Ciro, por su parte, se presentaron a la final con las camisetas rosas titulares del Inter Miami que, actualmente, son furor en el mundo del fútbol, en especial, en la Argentina.

En un fragmento viralizado en las redes sociales, se ve a la familia Messi ubicándose en los palcos del estadio de Miami y el furor de los hinchas norteamericanos ante su llegada, quienes los fotografiaban y le gritaban.

Los looks de los hijos de Lionel Messi, Mateo y Ciro en DRV PNK Stadium Twitter: @WeAreMessi

Cabe destacar que la ausencia del capitán de la selección argentina la sintió el equipo, ya que el partido lo ganó el Houston Dynamo por una diferencia de 2 a 1 y se adjudicó la US Open Cup, la competición más antigua del fútbol de Estados Unidos.

Lionel Messi, David Beckham y Zinedine Zidane en el vestuario del Inter Miami Twitter: @SC_ESPN

Una vez finalizado el encuentro, Lionel Messi posó con su look en una foto junto a David Beckham y Zinedine Zidane. A pesar de la derrota de su equipo, todos se mostraron muy sonrientes en el vestuario del Inter porque, hasta el momento, el argentino cumplió con creces en su primera temporada en los Estados Unidos.