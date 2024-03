Escuchar

La disputa legal que protagonizan desde hace meses Edwin Castro y José Rivera por el pozo histórico de Powerball sumó un nuevo capítulo: el demandante asegura que la foto de una pizza es la prueba definitiva para demostrar que él es el verdadero ganador del premio millonario de 2040 millones de dólares y que le robaron el ticket.

Rivera se presentó el pasado jueves en el tribunal en Pasadena, California, para comparecer respecto del cargo penal que afronta por presentar una denuncia policial que sería falsa sobre el supuesto hurto del boleto de lotería ganador. A la salida de juzgado, brindó declaraciones a The Sun y afirmó que existe una evidencia fotográfica de que es el legítimo merecedor de la fortuna.

José Rivera afirma ser el verdadero ganador del premio de 2040 millones de dólares, de Powerball Captura The Sun / YouTube

“Tengo una fotografía que tomé de una pizza el 7 de noviembre de 2022 en donde se ve el boleto ganador. Pero necesito un especialista en fotografía que pueda ampliar el billete y mostrar que tiene los números ganadores. Es como cuando hay un crimen, pero no se ve la patente del auto y tienen que hacer zoom”, explicó.

En ese contexto, se mostró ilusionado con la posibilidad de salir victorioso ante la Justicia: “Si encuentro un especialista, ganaré este caso rápidamente. Tengo pruebas tan serias y contundentes que destruirán este caso. Estoy tan cansado de este caso y de que me miren como si fuera un tonto. Saben que soy el ganador”. Sin embargo, explicó que hay un problema económico que lo obstaculiza: “Estoy buscando un especialista, pero no tengo dinero”.

La historia detrás de la disputa legal entre Edwin Castro y José Rivera por el pozo histórico de Powerball

En febrero de 2023, los funcionarios de la Lotería de California anunciaron al ganador del pozo récord de 2040 millones de dólares del Powerball. El afortunado fue Edwin Castro, un hombre hispano que demoró tres meses en reclamar su premio. No demoró en empezar a gastar esa fortuna: compró una mansión de más de US$20 millones y, poco después, adquirió un inmueble de US$47 millones, ubicado en uno de los barrios más lujosos de California. También gastó parte en vehículos de lujo: fue fotografiado cuando se subía a un Porsche 911 Targa Coupe antiguo de 1986, cuyo precio rondaría los US$250 mil.

Las autoridades de la Lotería de California anuncian a Edwin Castro como el ganador del pozo histórico del Powerball Lotería de California

Sin embargo, la polémica se desató cuando apareció un hombre, identificado como José Rivera, quien aseguró que el boleto ganador le pertenecía y que se lo habían robado. Lejos de resignarse, decidió llevar el caso ante la Justicia para reclamar el millonario premio. A comienzos de marzo de 2024, Rivera superó un examen psiquiátrico y fue habilitado para continuar su demanda contra Castro.

“No estoy mintiendo sobre esto y no estoy loco. Probaré que soy el legítimo ganador, he estado luchando en este caso y espero que me escuchen. Tengo mucha confianza. Lo que estoy haciendo es lo correcto”, enfatizó. Además, le mandó un mensaje directo a Castro, que hasta el momento nunca brindó declaraciones públicas: “No voy a hablar mal de él, pero sí le diría que hiciera lo correcto. Avanza y di la verdad porque todo va a salir a la luz”.