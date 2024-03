Escuchar

La decisión de jugar a la lotería puede tener varias motivaciones, que van desde comprobar las teorías sobre estrategias ganadoras hasta unir a las familias o afianzar una relación de amistad, tal fue el caso de unos compañeros de trabajo que juntaron esfuerzos para comprar un boleto ganador y al momento de darse a conocer su millonario premio, tuvieron que poner a prueba su palabra porque previamente habían acordado dividir el pozo. Y con los impuestos que debieron pagar les quedó un poco menos de la mitad a cada uno.

Colton Snyder, de Huxley, y Randy Ferriss, de Nevada, son dos amigos y colegas que trabajan en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la sede de la ciudad de Ames, en Iowa. La dupla comparte la pasión por la lotería, y desde hace más de 20 años, forman parte de un grupo de cómplices que cada semana compran boletos con la esperanza de ganar el gran premio.

Unos amigos decidieron compartir el premio mayor de la lotería de Iowa / Imagen ilustrativa @ialottery / X

El grupo de jugadores no es fijo y los reportes señalan que llegaron a ser varios aficionados de compra frecuente. Sin embargo, en fechas recientes solo ellos dos decidieron continuar con la tradición de apostar a un nuevo sorteo de la lotería. “Quise dejar de hacerlo varias veces, pero Colton no me dejó”, señaló Ferriss a las autoridades de la lotería de Iowa. Su amigo, orgulloso de haber convencido a su colega, agregó: “Sí, teníamos que seguir adelante”. Gracias a esa insistencia, ahora los dos pueden presumir de haberse convertido en ganadores del premio mayor.

US$1 millón de dólares fue el premio que unos amigos de Iowa se llevaron tras jugar el Mega Millions @milottery / Instagram

Tras la compra mutua, un compañero de los amigos les dio la gran noticia de que se habían ganado US$1 millón con el boleto que adquirieron una tienda de conveniencia, para el sorteo del juego Mega Millions. Los dos, incrédulos, acordaron ir al negocio para ver si, en verdad, le habían atinado al pozo grande. Luego, visitaron otra tienda distinta para corroborar su triunfo. Y más tarde, lo verificaron en línea.

“¡Convertimos un boleto de US$2 en US$1 millón!”, señaló Snyder, y Ferriss respondió: “Pero hemos estado jugando durante mucho tiempo”, de acuerdo con un informe de The Sun. Este sorteo se llevó a cabo en abril de 2023 y se une a los premios mayores que se ganan en pareja.

El premio de US$1 millón se dividió entre los cómplices en partes iguales, cada uno se llevó US$500 mil; sin embargo, la cantidad real fue mucho menor debido al pago de impuestos estatales y federales. La combinación de números que les dio la suerte fue 7, 9, 15, 19, 25 y 4 y el ticket se compró en una tienda Casey’s en la ciudad de Nevada, que pertenece a Iowa.

Mega Millions es uno de los juegos de lotería más famosos de Estados Unidos

Mega Millions: qué pasa si el ganador del pozo mayor nunca reclama el premio

En primer lugar, las reglas indican que el tiempo para reclamar el premio de Mega Millions varía según cada estado. De acuerdo con el sitio web de la lotería, este puede fluctuar entre 90 días y un año a partir de la fecha del sorteo. Una vez que esto ocurre, la persona debe decidir si cobrará el total en efectivo o en 29 pagos anuales, iguales y consecutivos. Si se toma la primera opción y según lo dispuesto por la lotería, el pago único suele ser de menor valor que el monto del sorteo, esto luego de deducir impuestos y otras contribuciones.

Usualmente, las autoridades de la lotería se encargan de notificar a los ganadores de su premio a través de diferentes medios: por teléfono, correo postal de Estados Unidos o por correo electrónico, a más tardar una semana después del sorteo. Además, los juegos se realizan en vivo y los números ganadores se publican en la página oficial.

Mega Millions es uno de los juegos de lotería más famosos de Estados Unidos

No obstante, si nadie se presenta a cobrarlo, entonces cada estado participante en el juego recuperará el dinero que aportó. Es probable que esa cantidad permanezca en el fondo de lotería de cada uno, mientras que un tercio se destinaría a apoyar a las escuelas públicas.

