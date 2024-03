Escuchar

Aunque las probabilidades de ganar la lotería suelen ser remotas, la suerte tocó la vida de un hombre dos veces y en ambas oportunidades se llevó el premio mayor. Esto le ocurrió a un asiduo jugador, de 59 años, en Michigan, Estados Unidos, que logró un increíble hito al ganar por partida doble 110 mil dólares en el juego Fantasy 5 Double Play.

En tan solo seis meses, el afortunado, que prefirió mantener su identidad en secreto, pero se sabe que vive en el condado de Wayne, comprobó que sí es posible celebrar en grande y por la misma razón. En el sorteo del pasado 11 de febrero, el apostador acertó los cinco números: 02-06-11-20-23. De esa manera, se quedó con la increíble recompensa económica por segunda vez. Ese boleto ganador lo compró en la estación de servicio BP que está ubicada en el 19995 de West Nine Mile Road, en Southfield.

Tan solo unos pocos meses antes, en agosto de 2023, había ganado ese mismo premio. “Después de obtener US$110 mil en agosto pasado, cambié mis números. Después de comprar los tickets, los llevé al local para revisarlos. El empleado los escaneó, me devolvió uno y dijo: ‘¡Creo que has ganado a lo grande!’. Entonces, pensé: ‘No hay manera, no puedo tener tanta suerte’. Busqué los números ganadores y, efectivamente, ¡había vuelto a ganar! No podía creerlo”.

La estrategia para ganar la lotería dos veces

El jugador anónimo reclamó su primer premio de US$110 mil en septiembre de 2023, tras acertar los cinco números de Fantasy 5 Double Play en el sorteo del 31 de agosto, cuya combinación fue 09-15-28-30-37. Desde entonces, recurrió a una estrategia para intentar repetir el éxito: compró los tickets siempre en la misma estación de servicio. Aunque esa táctica carece de fundamento lógico, le sirvió a la perfección.

El boleto ganador de la lotería que le dio a un hombre su segundo triunfo en el juego milotteryconnect.com/

Luego de su segundo triunfo, el hombre le comentó a las autoridades de la lotería de Michigan que el nuevo monto ganado le permitirá ahorrar por un tiempo y planear con calma su siguiente proyecto. “La primera vez que gané pude pagar toda mi deuda, ¡ahora puedo divertirme un poco! Todavía no tengo ningún plan especial para el dinero, planeo sentarme y mirarlo en mi cuenta bancaria por un tiempo”, celebró de acuerdo a las declaraciones recogidas por Michigan Loterry Connect.

Previo el pago de US$1 por jugar, los jugadores de Fantasy 5 eligen cinco números del 1 al 39 y quienes aciertan las cifras sorteadas ganan un premio mayor que comienza en US$100 mil, pero también hay múltiples victorias posibles por montos desde los US$500. Los sorteos se llevan a cabo todos los días a las 19.29 hs, hora local.

Con las loterías en Estados Unidos, se pueden ganar premios que alcanzan millones de dólares Wilfredo Lee - AP

Un matemático revela su fórmula para jugar a la lotería

Nick Kapoor, profesor de estadística en la Universidad de Fairfield, Connecticut, compartió sus mejores consejos para ganar un juego de la lotería, con base en su propia experiencia. Según explicó, la lotería no es una ciencia, por lo que, para ganar, es indispensable jugar. “Así que ve y elige tus números favoritos”, declaró a NBC. La segunda recomendación es comprar tickets con frecuencia, para así ampliar las posibilidades de triunfo, aunque recordó que siempre hay que hacerlo con responsabilidad.

