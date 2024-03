Ganó US$50.000 en la lotería, pero le dijeron que no podía cobrarlos por un detalle

Escuchar

Un jugador de la Lotería de Maryland quedó desconcertado luego de que le informarán que no podía cobrar su premio de 50.000 dólares. El hombre, que no es un asiduo jugador de los sorteos de la agencia local, se arriesgó con números elegidos por otra persona y ganó. Sin embargo, debió esperar para recibir sus ganancias por un detalle en las reglas del juego.

En un comunicado, se dio a conocer que el residente de la ciudad de Baltimore, que decidió permanecer en el anonimato y prefirió que solo lo llamarán Alex, compró un boleto de apuesta directa que le costó solo US$1 para el sorteo Pick 5 de mediodía del 14 de marzo, con los números ganadores: 3, 0, 4, 8 y 5.

El hombre resultó ganador del juego Pick 5 y se llevó US$50.000 Instagram @mdlottery

Se arriesgó y ganó US$50.000, pero no podía cobrarlos

El hombre explicó a los funcionarios de la lotería que rara vez se arriesga con juegos como ese y que prefiere los sorteos de Powerball y Mega Millions, sobre todo cuando los premios mayores son altos. Sin embargo, en esta ocasión, un amigo que siempre parece ganar le sugirió que comprara un ticket mientras visitaban el local Niki Food Mart & Lottery, ubicado en Baltimore, que recibirá un bono de US$500 por vender un boleto ganador.

Aunque estaba convencido de comprar el ticket, recibió la ayuda de un empleado del supermercado. “Nunca había jugado antes y no podía pensar en cinco números aleatorios, así que le dije al minorista que eligiera los números por mí”. Agregó que no esperaba ganar nada. Sin embargo, el destino lo sorprendió.

Compró su boleto gandor en un supermercado Niki Food Mart & Lottery, localizado en Baltimore Captura de pantalla Google Maps

Unos días después, mientras llenaba su tanque de gasolina en el mismo sitio, recordó el boleto que había comprado. Se dirigió al mostrador y le pidió a un empleado que escaneara el boleto. Las noticias fueron buenas, porque le confirmaron que tenía un ticket ganador. Sin embargo, el minorista no le reveló el monto y le explicó que lamentablemente ellos no podían darle sus ganancias.

Por qué no pudo cobrar su premio de la lotería

El jugador se dirigió a un casino para intentar reclamar su premio y descubrió que el importe era de US$50.000. “Pensé que era un boleto defectuoso porque el minorista no me dijo cuánto era, pero cuando me dijeron (cuánto era) en el casino, casi me caigo”, indicó el residente de Maryland. Añadió que no podía creer lo que escuchaba y que estaba muy emocionado por la noticia.

Los sorteos Pick 3, Pick 4 y Pick 5 se llevan a cabo dos veces al día Maryland Lottery

De acuerdo al reglamento de la agencia de juegos, los boletos ganadores con un valor de hasta US$600 se pueden canjear en cualquier minorista, pero los montos más altos no. Para cobrar ganancias mayores a US$25.000 se debe concertar una cita en la sede de la lotería, por lo que el hombre de Baltimore se apresuró a apartar su fecha y finalmente resolvió el problema y pudo reclamar su gran premio.

Cuando se le preguntó cómo planea gastar las ganancias inesperadas, dijo que pagará cuentas pendientes y consentirá a su esposa. También explicó que en sus planes futuros está jugar más Pick 5. “Después de que te pasa algo como esto, tienes que sentirte más motivado para jugar y planeo hacerlo más a menudo”.

