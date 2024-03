Escuchar

Theodorus Struyck, de 65 años, fue identificado la semana pasada como el representante del grupo de ganadores que se llevó el premio mayor tras comprar el ticket de Powerball en Frazier Park, un pueblo montañoso en las afueras de Los Ángeles. El ganador del segundo pozo más importante de la lotería de EE. UU. consiguió US$1700 millones. Los números sorteados fueron: 22, 24, 40, 52, 64 y el Powerball 10.

Los números ganadores de la Lotería de Powerball el 11 de octubre de 2023 Foto Pawerball

El afortunado es el representante de un sindicato de lotería, de acuerdo con Daily Mail. Es originario de Hawái y está jubilado después de haber trabajado para UPS. La gente que lo conoce afirmó al medio citado que es muy tranquilo y silencioso.

Nidal ‘Andy’ Khalil, que dirige Midway Market, donde se vendió el ticket, también compartió sus apreciaciones para The Sun: “Creo que ha estado en San Diego con su familia, no lo he visto desde entonces, pero es una gran noticia”.

Los residentes creen que Sturyck trabajó en el centro de Los Ángeles y se mudó a Frazier Park hace más de una década, donde vive con su pareja Laura. Además, dieron a conocer que el hombre tiene un hijo en los Marines de EE. UU.

También lo señalan como un ávido pescador, como se observó en las fotografías tomadas por los medios en la puerta de su casa, donde se vio un pequeño bote estacionado en la entrada de su garaje.

El vendedor del ticket y su familia recibieron un millón de dólares por la venta y, según sus propias declaraciones, las cosas en la tranquila ciudad de unos, 3100 habitantes han vuelto “a la normalidad”.

Luego de cobrar el dinero, el vendedor regresó a su trabajo a la espera del momento de encontrarse nuevamente con el afortunado ganador.

¿Qué hará con el dinero de la lotería Powerball?

Después de ganar el segundo premio mayor de la lotería, surge una pregunta inevitable: ¿Qué hará Theodorus Struyck con los US$1700 millones? Aunque el ganador se ha mantenido fuera de la vista pública desde que se anunció la noticia, los vecinos y conocidos cercanos tienen sus propias teorías y esperanzas sobre cómo podría usar su fortuna recién adquirida.

Según los informes de Daily Mail, Struyck aún posee su casa modesta. A pesar de su nuevo estatus de multimillonario, parece que no está interesado en cambiar su estilo de vida de manera drástica.

Los vecinos lo describieron como un hombre de familia y una persona amable y generosa. Mary Dreier agregó que no lo ha visto desde hace unos días y destacó: “Es realmente una buena persona y está disfrutando de su jubilación”.

El premio fue reclamado, pero no se lo ha vuelto a ver en el barrio. Otro vecino manifestó que toda la atención de los medios alejó a Struyck de la tranquila ciudad montañosa.

El ticket ganador fue adquirido en Midway Market, Frazier Park, California Foto Facebook Midway Market and Liquor

El vendedor del ticket también hizo una fuerte comparación. Desde su perspectiva, el nuevo ganador es un hombre humilde que probablemente no comprará autos llamativos, como lo hizo Edwin Castro, de 32 años, quien ostenta el título de haberse llevado el pozo más grande de la historia de Powertball. En declaraciones a The US Sun, agregó: “Theo tiene 60 años, tiene que ser prudente con su dinero”.

¿Quién es Edwin Castro?

Castro se hizo famoso en noviembre de 2022 cuando reclamó un premio asombroso de US$2040 millones en California. Su repentina riqueza lo catapultó a la fama.

José Rivera y Edwin Castro se disputaban el premio máximo de Powerball Captura de pantalla

Desde entonces, ha estado en el centro de atención, gracias a una serie de extravagantes compras de bienes raíces y lujosos artículos. Se le ha visto disfrutando de una vida de lujo en su nueva residencia en Hollywood Hills, una casa que refleja su estado de multimillonario. Su imagen más reciente lo mostró en un Ferrari valuado en aproximadamente US$1,5 millones.

Sin embargo, su fortuna no ha estado exenta de controversia, ya que también tuvo una disputa legal sobre la propiedad del ticket de lotería ganador, con José Rivera, quien hasta el momento acusa que le robaron su boleto.