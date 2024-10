Qué pasó con la tienda de la suerte donde Edwin Castro compró su ticket millonario de Powerball

El 7 de noviembre de 2022, Edwin Castro ganó el mayor premio en la historia de Powerball. Este mecánico de California se quedó con el pozo de 2040 millones de dólares. Sin embargo, enfrentó una larga batalla judicial luego de que un hombre lo denunció por presuntamente haberle robado el ticket ganador.

El litigio se prolongó por más de un año y medio hasta que, a comienzos de octubre de 2024, logró salir victorioso en los tribunales de Los Ángeles. Al margen de su historia, muchos se preguntan qué ocurrió con la tienda donde se compró el famoso boleto, dado que le correspondía una recompensa.

El boleto en cuestión fue adquirido en Joe’s Service Center, un establecimiento ubicado en Altadena, California, más precisamente en el número 15 de la calle W Woodbury Rd. Este pequeño negocio, al norte de Pasadena, pasó desapercibido durante años hasta que la suerte lo tocó de manera inesperada. Con la venta del ticket de más de US$2000 millones, el local se convirtió en el centro de atención de los medios locales y nacionales.

Como es habitual en estos casos, la tienda que vende un boleto ganador de Powerball recibe una recompensa. Por eso, Joe’s Service Center obtuvo un bono de US$1 millón por haber sido el lugar donde se concretó la venta que le cambió la vida a Castro. Este tipo de reconocimiento es una tradición en la lotería de Estados Unidos, donde no solo el ganador se beneficia, sino también los establecimientos involucrados.

El impacto para esta tienda de la suerte fue inmediato. Es que cada vez más clientes curiosos comenzaron a acercarse al lugar, muchos con la esperanza de repetir hazaña de Castro. Así fue que las ventas de tickets incrementaron en ese local, lo que representó un beneficio económico secundario a la recompensa de US$1 millón.

Edwin Castro, quien ganó el pozo más grande de la historia de Powerball, compró su ticket en Joe's Service Center en Altadena, California Foto Google Maps

En una entrevista con The Sun, Joe, el dueño del establecimiento, aseguró que repartió el premio recibido por Powerball con sus nietos. “Hemos tenido bastantes ganadores de lotería en nuestras estaciones, pero este es el más grande del mundo, ningún boleto es más grande que este”, destacó.

La demanda por la cual Edwin Castro casi pierde todo su dinero

La historia de Edwin Castro, ganador del mayor premio de Powerball, dio un giro inesperado cuando José Rivera lo demandó en febrero de 2023. Este hombre afirmó que su antiguo arrendador, Urachi F. “Reggie” Romero, había robado el boleto ganador la noche anterior al sorteo y luego lo utilizó para chantajearlo. Sin embargo, Romero no conocía a Castro, mientras que Rivera no pudo presentar pruebas claras de cómo el boleto habría llegado a sus manos.

A lo largo del proceso, las autoridades de la Lotería de California siempre defendieron a Castro como el legítimo ganador. Rivera, por su parte, alegó que jugaba a esos números desde hacía mucho tiempo. No obstante, su incapacidad para presentar evidencia concluyente debilitó su caso y llevó a su desestimación judicial.

José Rivera y Edwin Castro se disputaban el premio máximo de Powerball Captura de pantalla

”No estoy mintiendo sobre esto y no estoy loco. Probaré que soy el legítimo ganador, he estado luchando en este caso y espero que me escuchen. Tengo mucha confianza. Lo que estoy haciendo es lo correcto”, comentó Rivera antes de la decisión final de la Justicia.

Por su parte, el abogado de Castro, David De Paoli, expresó en diálogo con The New York Post: “He visto personalmente las imágenes de las cámaras de seguridad y son clarísimas. Edwin Castro compró el boleto ganador del Powerball sin dudarlo”. Finalmente, a principios del mes de octubre de 2024, el juez encargado del caso desestimó la demanda interpuesta por José Rivera.

