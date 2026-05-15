LVMH vende la marca de moda Marc Jacobs a WHP Global

El gigante francés del lujo LVMH venderá su marca Marc Jacobs a la empresa estadounidense WHP Global, según anunciaron ambas compañías.

Marc Jacobs, adquirida por LVMH en 1997, mantendrá al diseñador estadounidense que le da nombre como director creativo una vez que se finalice la transacción, según los detalles anunciados el jueves.

Se espera que la venta se cierre a finales de año, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Tras su gran popularidad a principios de los años 2000, Marc Jacobs ha perdido impulso y realizó varios cambios estratégicos para encontrar un modelo de negocio viable.

En paralelo a la venta, el grupo G-III indicó en un comunicado que formará con WHP Global una empresa conjunta, una nueva entidad que será la dueña también de Marc Jacobs.

Según el comunicado de LVMH y WHP Global, el acuerdo permitirá que G-III gestione los negocios de venta directa al consumidor y al por mayor de Marc Jacobs.

WHP Global tiene marcas como rag & bone, G-Star y Vera Wang.

El Wall Street Journal, citando a fuentes cercanas, reportó el pasado año que LVMH estaba en conversaciones con varios compradores potenciales para vender Marc Jacobs, en una operación estimada en 1000 millones de dólares. El anuncio del jueves no precisó ningún montante.

LVMH es el mayor grupo de lujo del mundo y propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior, Celine o Moët Hennessy.