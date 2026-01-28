Machado escéptica ante la propuesta de Petro de que Maduro sea juzgado en Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mostró su escepticismo este miércoles ante la idea del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que el derrocado mandatario Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela y juzgado en su tierra

"Es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención", declaró a la prensa Machado, tras un encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio

"Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia", añadió

A Maduro "tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense", dijo Petro el martes en un evento en Bogotá

"Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni", dijo la opositora y Premio Nobel de la Paz

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 y luego condenada porque ordenó la liberación bajo fianza de un banquero, contrariando los deseos del entonces presidente Hugo Chávez

Su caso fue denunciado ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos

"No ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular", recordó Machado

Maduro fue detenido y exfiltrado de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses en la madrugada del 3 de enero, junto a su esposa Cilia Sánchez, bajo una orden de búsqueda y captura de la justicia estadounidense

Ambos están a la espera de juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico, que ambos niegan

En ese caso "la justicia internacional ha actuado", dijo Machado

"Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso", añadió