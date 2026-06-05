Madonna sorprende con show de 15 minutos en Nueva York

Madonna sorprendió a sus fans con un concierto sorpresa de 15 minutos en Times Square de Nueva York, a pocas semanas de la salida de su nuevo álbum

La reina del pop lanzará a principios de julio "Confession II", creado junto al mismo productor de "Confessions on a Dance Floor", de 2005

Tras un aviso de última hora a los fans, la artista de 67 años se presentó el jueves en la noche ante cientos de personas desde un escenario instalado dentro de una de las icónicas pantallas gigantes de Times Square

Vistiendo un corset rosa, interpretó seis canciones, entre ellas "Hung Up" y "Get Together", del álbum de 2005, y temas del disco por salir

Junto a Shakira y el grupo de K-pop Bts, Madonna encabezará el espectáculo del entretiempo en la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey