Madonna sorprende con show de 15 minutos en Nueva York
Madonna sorprendió a sus fans con un concierto sorpresa de 15 minutos en Times Square de Nueva York, a pocas semanas de la salida
Madonna sorprendió a sus fans con un concierto sorpresa de 15 minutos en Times Square de Nueva York, a pocas semanas de la salida de su nuevo álbum
La reina del pop lanzará a principios de julio "Confession II", creado junto al mismo productor de "Confessions on a Dance Floor", de 2005
Tras un aviso de última hora a los fans, la artista de 67 años se presentó el jueves en la noche ante cientos de personas desde un escenario instalado dentro de una de las icónicas pantallas gigantes de Times Square
Vistiendo un corset rosa, interpretó seis canciones, entre ellas "Hung Up" y "Get Together", del álbum de 2005, y temas del disco por salir
Junto a Shakira y el grupo de K-pop Bts, Madonna encabezará el espectáculo del entretiempo en la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey